Līdz ar to no šodienas darbu uzsācis ViVaT (vienotais vakcinācijas tīkls). ViVaT ir IT sistēma, kas koordinē Covid-19 vakcinācijas veicēju kalendārus, reģistrē vakcinācijas faktu, kā arī uztur aktuālu iedzīvotāju vakcinācijas statusu un atbilstību prioritārajām grupām.
Līdz šim vakcinācijas process tika organizēts manuāli, līdz ar to papildu cilvēkresursi ir izmantoti iedzīvotāju sarakstu veidošanā, apzvanīšanā un pierakstu koordinēšanā.Īsā laikā ir izstrādāts vienotais vakcinācijas tīkls ViVaT un uzlabotā manavakcina.lv vietne, kurā ikviens Latvijas iedzīvotājs, kura vakcinācijas prioritārā grupa ir atvērta, pats var izvēlēties gan vakcinācijas vietu, gan laiku.
Vienotais vakcinācijas tīkls VIVAT ir gatavs no šodienas, bet tuvāko nedēļu laikā turpināsies pakāpeniska vakcinācijas veicēju kalendāru iekļaušana šajā tīklā.Jaunā sistēma sniedz priekšrocības gan iedzīvotājiem, gan arī vakcinācijas veicējiem.
Iedzīvotāji jau šodien var iepazīties ar jau novietnes manavakcina.lv funkcionalitāti. Jaunā funkcionalitāte ļaus ikvienam atvērtās prioritārās grupas iedzīvotājam vietnē izvēlēties sev ērtāko vakcinācijas vietu un vēlamo laika intervālu.Iespēja pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā pa tālruni 8989 būs pieejama no nākošās nedēļas, 26. aprīļa.
Savukārt vakcinācijas veicēji no šodienas pakāpeniski var sasaistīt savus vakcinācijas kalendārus un laikus ar vietni manavakcina.lv, kas nodrošina precīzu informāciju iedzīvotājiem par vakcinācijas veicēju piedāvātajiem brīvajiem vakcinācijas laikiem. Būtiska priekšrocība, kas tiek radīta –vienotā vakcinācijas sistēma automātiski parādīs iedzīvotāja piederību kādai no prioritārajām grupām. Vakcinācijas veicējiem tiks atvieglota arī vakcinācijas fakta reģistrēšana un vakcīnu pasūtīšana.
Līdz ar lielāku vakcīnu pieejamību Latvijā, palielināsies arī piedāvātās vakcinācijas vietas vietnē manavakcina.lv. Turpmākās divas nedēļas jaunajai sistēmai noteikts pārejas posms jeb pastiprinātas uzmanības režīms, lai operatīvi veiktu nepieciešamos papildinājums, ja tādi būs nepieciešami.
Informāciju sagatavoja Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta birojs