Tostarp šogad 328 vilki nomedīti vilku populācijas "A" apsaimniekošanas zonā, bet "B" apsaimniekošanas zonā nomedīti 30 vilki. Visvairāk vilku nomedīts Vidzemes virsmežniecībā - 136 dzīvnieki. Tam seko Austrumu virsmežniecība ar 81 nomedītu vilku, Kurzemes virsmežniecība ar 69 nomedītiem vilkiem un Dienvidu virsmežniecība ar 45 nomedītiem vilkiem. Vismazāk vilku - 27 dzīvnieki - nomedīts Centra virsmežniecībā.
Šajā medību sezonā VMD ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 370 dzīvniekiem, kā arī noteicis "A" un "B" vilku apsaimniekošanas vienības ar atsevišķiem medību termiņiem. Saskaņā ar VMD rīkojumu no brīža, kad līdz pieļaujamā vilku nomedīšanas apjoma izpildei "A" vai "B" apsaimniekošanas vienībā atlikuši 10 dzīvnieki, vilku medības tajā atļautas tikai ar ikreizēju pieteikšanu. Medības jāsaskaņo ar attiecīgās VMD virsmežniecības inženieri medību jautājumos, lai pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms netiktu pārsniegts.
"A" vilku apsaimniekošanas vienībā, kas aizņem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klātbūtne ir pastāvīga. "A" vienības teritorijā ir noteikts pieļaujamais vilku nomedīšanas pamatapjoms 330 indivīdu apmērā. Vilku medību termiņš "A" vienībā ir spēkā līdz šī apjoma izpildei, taču ne vēlāk kā līdz 31. martam.
"B" vilku apsaimniekošanas vienībā vilku klātbūtnei ir gadījuma raksturs. "B" vienības teritorijā ir noteikts atsevišķs vilku nomedīšanas apjoms 40 indivīdu apmērā, bet vilku medību termiņš ir spēkā līdz šī apjoma izpildei, taču ne vēlāk kā līdz 31. decembrim. Ja "B" vienības vilku nomedīšanas apjoms līdz šim laikam netiks izpildīts, apjoma atlikums tiks pārcelts uz "A" vienību.
Latvijā pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms tiek noteikts katru gadu. Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos. Pēc VMD vērtējuma Latvijā šajā medību sezonā mitinās ap 1400 vilku. Atbilstoši vilku populācijas vecuma struktūrai un demogrāfiskā stāvokļa novērtējumam vilku populācija esot vērtējama kā stabila, kas ļauj saglabāt tai labvēlīgu aizsardzības statusu. Medību sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku apjoms, kas neapdraud šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos un vienlaikus dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko plēsēju koncentrācija un to uzvedības pārmaiņas rada lauksaimniecībai.
Līdz 14. decembrim VMD pārbaudījis informāciju par 78 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši (nogalināti, ievainoti vai pazuduši) 358 mājdzīvnieki.
Medību noteikumi nosaka, ka vilkus medību sezonas laikā drīkst medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk par 31. martu. Iepriekšējā vilku medību sezona noslēdzās 2024. gada 27. decembrī.
VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību. VMD uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.