9.00 MobilityFlow| Alīna Silicka, sporta klubs “MyFitness”
Vidējas intensitātes harmoniska nodarbība, kuras galvenais mērķis ir uzlabot kustību amplitūdu locītavās. Nodarbībā apvienoti mobilitātes vingrinājumi ar dinamiskās stiepšanās vingrinājumiem.
10.00 Tabata| Agris Pikšens, "Visa Veida Kustība" treneris
Jaukta tipa intensitātes intervāla treniņš, kur tiek izmantots sava ķermeņa svars. Tas nodrošina efektīvu visu ķermeņa muskuļu trenēšanu un uzlabo sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas darbību.
11.00 Treniņš visam ķermenim |Dagnis Mitrovskis, “Laiks kustībai” treneris
Vidēja līdz augstas intensitātes nodarbība, kura vērsta uz kaloriju dedzināšanu un dažādu muskuļu aktivizāciju. Spēka un kardio slodzes apvienojums vienā treniņā.
12.00 Mobility&stretch | Adelīna Priedniece, Rimi Olimpiskais centrs
Apvienojot zemas intensitātes un lēnus, plūstošus stiepšanās vingrinājumus, kā arī ieklausīšanos savā ķermenī, nodarbībā uzlabosiet ķermeņa mobilitāti, kustību amplitūdu un nodrošināsiet muskuļu atjaunošanos pēc fiziskas slodzes.
Oveselība pasākumu organizē, īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)
Informāciju sagatavoja Oveselība