Līdzšinējā pieredze rāda, ka tiešsaistē var ne tikai strādāt, iepirkties, sekot līdzi aktualitātēm Latvijā un pasaulē, bet arī svinēt svētkus un sportot. Turklāt, sportojot attālināti, iespējams gan labi izvingrināt ķermeni, gan arī gūt jūru pozitīvu emociju.
Tāpēc šā gada 27.martā laikā no plkst. 8.30 līdz 12.30 ikviens interesents ir aicināts piedalīties "Vingro vesels Ogrē!" digitālajā vingrošanas maratonā, kas, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, norisināsies Oveselība digitālajā sporta zālē.
Pasākuma programma, kā ierasts, ir veidota ļoti daudzveidīga, tāpēc tajā ko sev tīkamu atradīs teju ikviens interesents, ieskaitot īpaši azartiskus vingrotājus.
-8.30 Michael King Pilates Spirals - Zigmunds Āboliņš, sporta kluba "Centrs" treneris
Nodarbības mērķis ir lokanības attīstīšana, dziļās muskulatūras stiprināšana un līdzsvarota ķermeņa veidošana caur dejotprieku. Lai gan tās pamatā ir PILATES sistēmā balstīta deju programma, horeogrāfija ir ļoti vienkārša – tā radīta, fokusējoties uz specifiskiem dažādu stilu dinamiskas stiepšanās un līdzsvara izaicinājuma vingrinājumiem.
-9.30 Fitnesa joga - Edīte Ābeltiņa, deju studijas "Buras" vadītāja
Nodarbības mērķis ir nostiprināt organismu, veicināt muskuļu tonusu, kā arī uzlabot asinsriti un vielmaiņas procesus. Tajā tiks izmantotas dažādas treniņu metodes, kas ir savstarpēji savienotas vingrinājumu "ķēdītēs", kuru pamatā ir jogas asanas.
-10.30 One Song Workout - Ralfs Upmanis, DCH Studijas vadītājs un treneris
Šis būs spēka treniņš bez inventāra, kurā fokuss tiks likts uz "mājsēdes problēmzonām". Visi uzdevumi tiks pildīti pie labi zināmām melodijām, tāpēc to laikā būs iespēja izkustināt ne vien ķermeni, bet arī balss saites.
-11.30 Stretching - Kristīne Mūrniece, sporta kluba "Panatta" trenere
Šīs nodarbības pamatā būs dinamiskās un statiskās stiepšanās vingrinājumi. Tās mērķis ir iestiept visas lielās muskuļu grupas, kas ir ļoti nepieciešams gan pēc jebkuras fiziskās slodzes, gan arī labākai pašsajūtai ikdienā. Jo tas ir veids, kā saglabāt muskuļu elastību, spēku un veselību, kas ir būtiski, lai saglabātu kustību amplitūdu locītavās.