Lai mazinātu šo saslimšanu risku, speciālisti iesaka senioriem vairāk kustēties, tostarp – vingrot.
Regulāra vingrošana ļauj nostiprināt ne tikai sirds veselību. Tā uzlabo arī vispārējo labsajūtu, jo nodrošina labāku asinsriti, lielāku locītavu kustīgumu, nostiprina muskuļus un uzlabo omu, jo vingrošanas laikā organismā izdalās tā dēvētais laimes hormons. Runā, ka uzlabojoties asinsritei, palēninās arī organisma novecošanās procesi. Turklāt, lai panāktu šo efektu, nav jāvingro daudz un smagi. Gluži pretēji – slodzei jābūt vieglai, bet ilgstošai.
Tieši šis aspekts ir ievērots, izstrādājot senioriem paredzētā vingrošanas nodarbību cikla “Vesela sirds” programmu. Tā ietvaros jums pieredzējuša trenera vadībā būs iespēja pastiprināti trenēt trīs lietas, kurām ir ļoti būtiska nozīme senioru veselības uzlabošanā: kardiorespiratoro izturību, muskuļu spēku un lokanību. Jāpiebilst, ka tieši lokanībai ir izšķiroša loma normālas gaitas un ķermeņa vispārējās funkcionalitātes saglabāšanā, tostarp artrīta, artrožu un spondiložu profilaksē.
Tāpat programmas ietvaros jums būs iespēja apgūt dažādas elpošanas un relaksācijas tehnikas.
Vingrošanas nodarbību ciklu “Vesela sirds” veidos sešas nodarbības, tās notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 11.00. Sākam jau 14.septembrī Madlienas kultūras namā!
Dalībnieku skaits grupās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu
Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.