Regulāra vingrošana ļauj nostiprināt ne tikai sirds veselību. Tā uzlabo arī vispārējo labsajūtu, jo nodrošina labāku asinsriti, lielāku locītavu kustīgumu, nostiprina muskuļus un uzlabo omu, jo vingrošanas laikā organismā izdalās tā dēvētais laimes hormons. Runā, ka uzlabojoties asinsritei, palēninās arī organisma novecošanās procesi. Turklāt, lai panāktu šo efektu, nav jāvingro daudz un smagi. Gluži pretēji – slodzei jābūt vieglai, bet ilgstošai.
Tieši šis aspekts ir ievērots, izstrādājot senioriem paredzētā vingrošanas nodarbību cikla “Vesela sirds” programmu. Tā ietvaros jums pieredzējuša trenera vadībā būs iespēja pastiprināti trenēt trīs lietas, kurām ir ļoti būtiska nozīme senioru veselības uzlabošanā: kardiorespiratoro izturību, muskuļu spēku un lokanību. Jāpiebilst, ka tieši lokanībai ir izšķiroša loma normālas gaitas un ķermeņa vispārējās funkcionalitātes saglabāšanā, tostarp artrīta, artrožu un spondiložu profilaksē.
Vingrošanas nodarbību ciklu “Vesela sirds” veidos sešas nodarbības, tās notiks trešdienās:
OGRE 16.februārī, plkst. 9.00.
CIEMUPE 16.februārī, plkst.10.30
Nodarbībā var piedalīties dalībnieki, kuri var uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Nodarbība notiek ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, dalībnieku skaits nodarbībās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta, rakstot uz
Sīkāka informācija tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031)