Vingrošana senioru sirds veselības un vispārējās labsajūtas veicināšanai

Vingrošana senioru sirds veselības un vispārējās labsajūtas veicināšanai
Vingrošana senioru sirds veselības un vispārējās labsajūtas veicināšanai

Organisma novecošanās ir neizbēgama. Tomēr uzskats, ka arī dažādas veselības problēmas ir tikpat neizbēgamas, sasniedzot noteiktu vecuma slieksni, ir maldīgs. Viens no galvenajiem tās veicinošajiem faktoriem ir mazkustīgs dzīvesveids, kas īpaši nelabvēlīgi ietekmē sirds un asinsvadu veselību. Lai mazinātu šo saslimšanu risku, speciālisti iesaka senioriem vairāk kustēties, tostarp – vingrot.

Regulāra vingrošana ļauj nostiprināt ne tikai sirds veselību. Tā uzlabo arī vispārējo labsajūtu, jo nodrošina labāku asinsriti, lielāku locītavu kustīgumu, nostiprina muskuļus un uzlabo omu, jo vingrošanas laikā organismā izdalās tā dēvētais laimes hormons. Runā, ka uzlabojoties asinsritei, palēninās arī organisma novecošanās procesi. Turklāt, lai panāktu šo efektu, nav jāvingro daudz un smagi. Gluži pretēji – slodzei jābūt vieglai, bet ilgstošai.

Tieši šis aspekts ir ievērots, izstrādājot senioriem paredzētā vingrošanas nodarbību cikla "Vesela sirds" programmu. Tā ietvaros jums pieredzējuša trenera vadībā būs iespēja pastiprināti trenēt trīs lietas, kurām ir ļoti būtiska nozīme senioru veselības uzlabošanā: kardiorespiratoro izturību, muskuļu spēku un lokanību. Jāpiebilst, ka tieši lokanībai ir izšķiroša loma normālas gaitas un ķermeņa vispārējās funkcionalitātes saglabāšanā, tostarp artrīta, artrožu un spondiložu profilaksē.

Tāpat programmas ietvaros jums būs iespēja apgūt dažādas elpošanas un relaksācijas tehnikas.

Vingrošanas nodarbību ciklu "Vesela sirds" veidos sešas nodarbības (katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes). Tās notiks otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.30, sākot no 23. februāra.

Starp citu, jums šķiet, ka esat tajā vecumā, kad jebkādām fiziskajām aktivitātēm ir jau par vēlu, ņemiet vērā – šis uzskats ir maldīgs! Kā norāda mediķi, cilvēka ķermenis ir radīts kustībām – tas vislabāk jūtas tad, kad esam kustībā, tāpēc fiziskajām aktivitātēm nav par vēlu nekad. Turklāt tās var ietvert ne vien vingrošanu, bet arī regulāras pastaigas svaigā gaisā, riteņbraukšanu, mājokļa uzkopšanas darbus u.tml.

Nodarbības tiek īstenota ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.

Informāciju sagatavoja Karīna Javtušenko, Oveselība veselības veicināšanas konsultante

