Ceturtdiena, 9. septembris, 2021
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 9. septembris, 2021 09:28

Vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem Ciemupē

Vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem Ciemupē
Izpētīts, ka ar muguras sāpēm ik gadu saskaras katrs otrais strādājošais, turklāt tās būtiski ietekmē viņu darba spējas. Piemēram, Latvijā tieši mugurkaula saslimšanas veido vairāk nekā 60% no visām reģistrētajām arodslimībām, liecina RSU Darba drošības un vides veselības institūta dati.

Lai no tām izvairītos, ārsti iesaka ievērot fiziski aktīvu dzīvesveidu.

Lai gan mugura sāpes var izraisīt ļoti dažādi faktori, tostarp stress un nepiemēroti apavi, mugurkaula veselības pamatā ir kustība.

Ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt vingrošanas nodarbību ciklu “Vesela mugura” Ciemupē brīvā dabā. Nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās plkst.18.00 sākot ar 14.septembri. Iedzīvotājiem nodarbības ir bezmaksas.

Dalībnieku skaits grupās ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Interesenti ir aicināti reģistrēties nodarbībām, sūtot pieteikumu uz e-pastu .

Nodarbībās drīkst piedalīties personas, kuras var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.

Nodarbības tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.

