Lai gan mugura sāpes var izraisīt ļoti dažādi faktori, tostarp stress un nepiemēroti apavi, mugurkaula veselības pamatā ir kustība. Tieši tāpēc Oveselība nodarbību piedāvājumā ir vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem "Vesela mugura", kas Ogres novada iedzīvotājiem ir pieejamas bez maksas.
Lai cilvēks varētu nostāvēt taisni, viņam ir nepieciešami gandrīz visi muskuļi, sākot ar pēdām. Piemēram, dziļie muskuļi nodrošina aktīvo stabilitāti, bet kāju un vēdera priekšējās sienas un sānu muskuļi notur iegurni, mazinot slodzi uz muguras jostas daļu. Pat tā dēvētajiem "korsetes", kā arī dibena un kāju muskuļiem ir ļoti nozīmīga loma mugurkaula stabilitātes veicināšanā. Tāpēc šajās nodarbībās tiek pielietotas bodyART un Pilates vingrinājumu tehnikas, īpašu uzsvaru liekot uz spēka, stiepšanās, līdzsvara un dziļās muskulatūras vingrinājumiem.
Šobrīd ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt divas vingrošanas nodarbību "Vesela mugura" grupas:
-darbdienu grupas nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00 (jauns nodarbību cikls tiks uzsākts 16.martā);
-brīvdienu grupas nodarbības notiek sestdienās plkst. 9.00 (jauns nodarbību cikls uzsākts 13.martā).
Šīs nodarbības notiek tiešsaistes platformā Zoom. Lai saņemt saiti uz Oveselība virtuālo "sporta zāli", nepieciešams reģistrēties – sūtot pieteikumu, lūgums norādīt, kuru grupu vēlaties apmeklēt.
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība