Ceturtdiena, 09.10.2025 22:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 08:02

Vingrošanas nodarbības senioriem "Vesela sirds"

ogresnovads.lv
Vingrošanas nodarbības senioriem "Vesela sirds"
Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 08:02

Vingrošanas nodarbības senioriem "Vesela sirds"

ogresnovads.lv

Lai gan par savu veselību ir jādomā nepārtraukti, pārkāpjot 60 gadu slieksni, tai ir jāpievērš īpaša vērība. Jo gadu gaitā mainās ne tikai cilvēka sejas vaibsti. Noveco arī viņa organisms, tostarp – sirds. Lai novērstu ar novecošanās procesiem saistītās sirds saslimšanas, to nepieciešams stiprināt. Vingrošana ārstu vērtējumā ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā to darīt.

Līdzīgi kā jebkurā vecumā, arī pēc 60 gadiem viens no galvenajiem sirds saslimšanu cēloņiem ir mazkustīgs dzīvesveids. Tieši Oveselība piedāvā senioriem bezmaksas vingrošanas nodarbības “Vesela sirds”. To pamatā ir vingrojumi, kuru mērķis ir pastiprināti trenēt trīs lietas, kurām ir ļoti būtiska nozīme senioru sirds veselības veicināšanā un kopējās pašsajūtas uzlabošanā:

-sirds izturību (to uzlabot var jebkurā vecumā);

-muskuļu spēku (jo vājāki ir muskuļi, jo grūtāk ir saglabāt līdzsvaru); 

-lokanību (lai saglabātu elastību, ķermeņa locītavām ir nepieciešama regulāra “ieeļļošana” jeb kustība).

Jāpiebilst, ka šiem vingrinājumiem ir būtiska loma normālas gaitas un ķermeņa vispārējās funkcionalitātes saglabāšanā, tostarp artrīta, artrožu un spondiložu profilaksē. Tāpat tie ļauj samazināt osteoporozes risku, kas pusmūžā ir ļoti būtiski, jo kaulu masa ar vecumu samazinās (īpaši izteikti tas novērojams cilvēkiem, kuri piekopj mazkustīgu dzīvesveidu), padarot kaulus trauslākus. 

Vingrošanas nodarbību cikls “Vesela sirds” tiks uzsākts 7.februārī, plkst. 9.00. To veidos sešas nodarbības pirmdienās. 

Ņemot vērā, ka šīs vingrošanas nodarbības notiek tiešsaistes platformā Zoom, dalībnieku skaits grupā ir neierobežots. Pieteikšanās nodarbībām – 

Oveselība vingrošanas nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?