Līdzīgi kā jebkurā vecumā, arī pēc 60 gadiem viens no galvenajiem sirds saslimšanu cēloņiem ir mazkustīgs dzīvesveids. Tieši Oveselība piedāvā senioriem bezmaksas vingrošanas nodarbības “Vesela sirds”. To pamatā ir vingrojumi, kuru mērķis ir pastiprināti trenēt trīs lietas, kurām ir ļoti būtiska nozīme senioru sirds veselības veicināšanā un kopējās pašsajūtas uzlabošanā:
-sirds izturību (to uzlabot var jebkurā vecumā);
-muskuļu spēku (jo vājāki ir muskuļi, jo grūtāk ir saglabāt līdzsvaru);
-lokanību (lai saglabātu elastību, ķermeņa locītavām ir nepieciešama regulāra “ieeļļošana” jeb kustība).
Jāpiebilst, ka šiem vingrinājumiem ir būtiska loma normālas gaitas un ķermeņa vispārējās funkcionalitātes saglabāšanā, tostarp artrīta, artrožu un spondiložu profilaksē. Tāpat tie ļauj samazināt osteoporozes risku, kas pusmūžā ir ļoti būtiski, jo kaulu masa ar vecumu samazinās (īpaši izteikti tas novērojams cilvēkiem, kuri piekopj mazkustīgu dzīvesveidu), padarot kaulus trauslākus.
Vingrošanas nodarbību cikls “Vesela sirds” tiks uzsākts 7.februārī, plkst. 9.00. To veidos sešas nodarbības pirmdienās.
Ņemot vērā, ka šīs vingrošanas nodarbības notiek tiešsaistes platformā Zoom, dalībnieku skaits grupā ir neierobežots. Pieteikšanās nodarbībām –
Oveselība vingrošanas nodarbības organizē īstenojot ESF projektu "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031).