Plkst. 12 notiks garīgās mūzikas koncerts Alojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, plkst. 17.30 paredzēts svinīgais brīdis pie piemiņas zīmes izciliem alojiešiem Jūras ielā un dalībnieku gājiens, bet svētki noslēgsies plkst. 18 ar lielkoncertu "Zīles spēks" parkā pie Alojas Ausekļa pamatskolas.
Svētkos piedalīsies Dziesmu svētku virsdiriģenti, viņu vadītie kori un Limbažu novada kori. Aicinājumam piedalīties svētkos atsaukušies teju visi Dziesmu svētku virsdiriģenti. Piemēram, uz svētkiem Kaspars Ādamsons brauks kopā ar "Sōlu", Aira Birziņa ar "Dzintaru", Agita Rimšēviča ar "Jasmīnas kori", Jānis Ozols ar "Masku", Jurģis Cābulis ar "Kamēr".
Svētku mākslinieciskais vadītājs ir Ints Teterovskis. Koncerta programmas veidošanā piedalījās visi virsdiriģenti, katrs atklājot dziesmu, ko vēlētos diriģēt. Pēc tam Teterovskis sadarbībā ar koncerta vadītāju Orestu Silabriedi radījuši programmu.
Svētku lielkoncertā "Zīles spēks" kopkoris dziedās virsdiriģentu Rimšēvičas, Birziņas, Andra Veismaņa, Ārija Šķepasta, Edgara Vītola, Ilzes Valces, Teterovska, Ivara Cinkusa, Jāņa Baltiņa, Ozola, Cābuļa, Ādamsona, Māras Marnauzas, Mārtiņa Klišāna, Romāna Vanaga, Sigvarda Kļavas, Ulda Kokara un Goda virsdiriģentu Arvīda Platpera, Jāņa Erenštreita, Jēkaba Ozoliņa un Jura Kļaviņa vadībā.
Skanēs latviešu komponistu Ādolfa Ābeles, Emīla Dārziņa, Ērika Ešenvalda, Imanta Kalniņa, Jāzepa Vītola, Jēkaba Jančevska, Lauras Jēkabsones, Mārtiņa Brauna, Raimonda Paula, Ulda Stabulnieka un Valta Pūces radītas dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmu apdares.
Alojas Kultūras namā plkst. 13 tiks atklāta izstāde "Rudītes Grasbergas ceļš - pavedieni, kas turpinās", bet plkst. 16 Alojas bibliotēkā notiks grāmatas "Indriķis Zīle un Dziesmu svētku sudraba lira" otrā izdevuma atvēršana un dzimtas koka prezentācija.
Zīle dzimis 1841. gada 19. maijā Alojā un apbedīts 1919. gada 15. augustā Tartu.
Virsdiriģentu svētki ik pēc pieciem gadiem Alojā pulcē vairāk nekā 1000 dziedātāju no visas Latvijas. Pirmajos Virsdiriģentu svētkos iedibināta īpaša tradīcija - ozolu stādīšana Virsdiriģentu birzī. Arī šajā reizē tradīcija tiks turpināta un ozolus stādīs virsdiriģenti Baltiņš, Cābulis, Kokars, Ozols un Vītols.