Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā. Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Tallinas šosejas (A1) posmā no Berģiem līdz Zvejniekciema stacijai;
- Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Augšlīgatnei;
- Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam;
- uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Baltezers (A4) un Salaspils-Babīte (A5);
- uz Daugavpils šosejas (A6);
- uz Bauskas šosejas (A7);
- uz Jelgavas šosejas (A8);
- uz Liepājas šosejas (A9);
- uz Ventspils šosejas (A10);
- uz atoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11);
- uz Rēzeknes šosejas (A12);
- uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13);
- uz Daugavpils apvedceļa (A14);
- uz Rēzeknes apvedceļa (A15);
- uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži–Koknese (P80).
Autovadītāji tiek aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Ar braukšanas apstākļiem valsts ceļu tīklā ikviens var iepazīties kartē LVC tīmekļvietnē www.lvceli.lv. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicina informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".