Militārās mācības “Namejs 2021” scenārijā tiks apvienotas ar Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes militārajām mācībām “Sudraba bulta”, kā arī ar citām Nacionālo bruņoto spēku vienību un štābu taktiskajām lauka mācībām hibrīdā kara draudu pārvarēšanai.
Militāro mācību “Namejs 2021” uzdevumi ir izvērtēt un pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku komandvadības sistēmu, stiprināt sadarbību starp vienībām, pārbaudīt un pilnveidot apgādes jautājumus, gaisa un sauszemes operāciju integrācijas procedūras, kā arī īstenot un izvērtēt taktiskās operācijas hibrīda un konvencionāla konflikta apstākļos.
Tāpat mācībās plānota sadarbība ar Iekšlietu ministrijas struktūrām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, pašvaldībām un privātajiem uzņēmumiem, tādejādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu.
Mācības norisināsies divās fāzēs – augusta nogalē un septembra pirmajā pusē tiks trenētas darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos, savukārt septembra otrajā pusē tiks izspēlēts konvencionālā apdraudējuma scenārijs.
Militārajās mācībās “Namejs 2021” piedalīsies aptuveni 9300 dalībnieku, tostarp Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku karavīri, zemessargi, rezerves karavīri, tostarp Latvijas pilsoņi, kas apgūst rezervistu militārās apmācības kursu, Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls – Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki.
Militāro mācību cikla aktīvā fāze norisināsies ne tikai Ādažu poligonā un reģionālajos poligonos, bet arī Rīgā un piegulošajos novados, kā arī Jelgavā, Kuldīgā, Dobelē, Ventspilī, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Preiļos, Daugavpilī, Rēzeknē un citās pilsētās. Militāro mācību laikā militārās tehnikas un personāla pārvietošanās ir iespējama jebkurā vietā Latvijas teritorijā.
Militāro mācību cikla uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldībām, kā arī juridiskām un privātām personām piederošas zemes īpašumiem.
Iedzīvotāju ievērībai!
Nacionālajos bruņotajos spēkos augustā, septembrī un oktobrī intensīvi turpināsies militāro mācību cikls. Mācību un vingrinājumu laikā pa Latvijas autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lidos militārās lidmašīnas un helikopteri.
Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem. Militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās.
Mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot.
Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.
Iespēju robežās operatīvā informācija par Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija, Facebook lapā @Latvijasarmija, kā arī regulāro spēku un Zemessardzes vienību sociālo tīklu profilos.
Informāciju sagatavoja Aizsardzības ministrija