Pēc īslaicīgas karstuma atkāpšanās no teritorijas lielākās daļas, izņemot Latgali, svētdien, šonedēļ virs mūsu reģiona atkal atgriežas karstās tropiskās gaisa masas un no otrdienas Latvijā ir spēkā sarkanais brīdinājums par ekstremālu karstumu. Dienas gaitā gaiss uzkarsīs, un pēcpusdienās teritorijas lielākajā daļā gaisa temperatūra sasniegs +30...+34 grādus, tikai dažviet piekrastē temperatūra būs zemāka, savukārt nakts stundās atkal piedzīvosim tā sauktās tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra nepazeminās zem +20 grādiem. Šādos apstākļos karstuma ietekme pastiprinās, jo arī naktīs nav organismam iespējas atpūsties no karstuma ietekmes.
Laika apstākļus šonedēļ nosaka anticiklons, tas gan nav ļoti spēcīgs, tādēļ sagaidāma arī gubu-lietus mākoņu veidošanās, kas nesīs lietusgāzes un pērkona negaisus. Kā tas ir ierasts, šādos karstos apstākļos negaisi var būt bīstami, lokāli nesot gan spēcīgas lietusgāzes, gan arī krasas vēja brāzmas un pat krusu, tomēr šo bīstamo laika parādību izplatība būs lokāla.
Brīvdienās laika apstākļi mainīsies un tropiski karstās gaisa masas, kas nes ekstremālo karstumu, no Latvijas nedaudz atkāpsies, tomēr nevar apgalvot, ka karstums atkāpsies pavisam – līdz +30 grādu atzīmei termometra stabiņš vietām vēl pakāpsies, toties lietus – pat pērkona lietusgāžu – varbūtība būtiski mazināsies.
Aicinām karstajā laikā īpaši rūpēties par savu veselību. Galvenie piesardzības pasākumi, kas jāievēro karstā laikā šeit: