Visām komisijām būs jāizskata jautājums par diviem dzimumiem Latvijā

Šorīt Saeimas sēdē daudzo darba kārtībā iekļauto jautājumu vidū vairākums deputātu atbalstīja Satversmes grozījumu nodošanu izskatīšanai tālāk komisijām, kas paredz, ka Latvijā ir tikai divi dzimumi - vīrietis un sieviete. Viens no šo grozījumu iesniedzējiem deputāts Edmunts Zivtiņš (LPV) sociālo konta ierakstā pauž - "Latvijā šobrīd piedzīvojam nopietnu demogrāfisko krīzi – iedzīvotāju skaits samazinās, sabiedrība noveco, un katru gadu piedzimst arvien mazāk bērnu. Tādēļ ir būtiski stiprināt tradicionālo ģimenes modeli, kurā bērni aug ar māti un tēvu – šis modelis ir gan bioloģiski, gan sociāli pamatots." Balsojuma rezultāti - 45 PAR (LPV, AS, NA, Stabilitātei, daļa no ZZS), 32 PRET (JV un Progresīvie, viens no ZZS), 5 ATTURAS (daļa no JV).