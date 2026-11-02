Viss notiek! Kulbergs valdības veidošanas sarunas šodien turpinās ar LPV

Šodien gaidāmajā tikšanās reizē LPV vēlas uzklausīt Kulberga redzējumu par jaunās valdības darbu. Šlesers uzsvēris, ka "Apvienotais saraksts" (AS) 15. Saeimas vēlēšanās ieguvis 41 mandātu, bet LPV - 17 mandātus, kas abiem politiskajiem spēkiem kopā nodrošinātu 58 balsis parlamentā.
Pēc Šlesera paustā, abu partiju vēlētāji balsojuši par pārmaiņām, tādēļ politiskajiem spēkiem būtu jāspēj vienoties par sadarbību. LPV esot gatava atbalstīt arī profesionāļu valdības modeli, ja par tādu izšķirtos Kulbergs.
LPV līderis kā būtiskākos iespējamo pārmaiņu virzienus minējis valsts pārvaldes reorganizāciju, ministriju un atsevišķu iestāžu apvienošanu, birokrātijas mazināšanu, kā arī profesionāļu valdības izveidi. Vienlaikus viņš norādījis, ka svarīgi lēmumi būtu jāpieņem valdības pirmajās 100 darbības dienās.
Kā viena no LPV prioritātēm sarunās tiks akcentēta demogrāfijas politika un dzimstības veicināšana.
Jau vēstīts, ka pirmajā oficiālajā valdības veidošanas sarunu kārtā Kulbergs ar "Jauno vienotību" un Nacionālo apvienību panācis konceptuālu vienprātību par vairākiem pārmaiņu virzieniem, tostarp valsts pārvaldes efektivizēšanu, ministriju funkciju pārskatīšanu, valsts finanšu sakārtošanu un birokrātijas mazināšanu.
Savukārt pēc tikšanās ar "Progresīvajiem" Kulbergs pauda gandarījumu par panākto izpratni vairākos būtiskos jautājumos, tostarp valsts pārvaldes efektivizēšanā, finanšu disciplīnas stiprināšanā un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības reformēšanā.
Nākamais valdības veidošanas sarunu raunds pēc tikšanās ar LPV paredzēts pēc 4. novembra.