Otrdiena, 27. aprīlis, 2021

Visu iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19 sāks no 3.maija

Leta
Visu iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19 sāks no 3.maija
Otrdiena, 27. aprīlis, 2021 20:51

Visu iedzīvotāju vakcināciju pret Covid-19 sāks no 3.maija

Leta

Visu iedzīvotāju vakcināciju bez prioritāro grupu dalījuma tomēr sāks no 3.maija, otrdien vienojās valdība.

Sākotnēji visu sabiedrības locekļu vakcināciju pret Covid-19 bez prioritāro grupu dalījuma bija plānots sākt ne vēlāk kā 10.maijā, tomēr diskusijās tika nolemts, ka šādu soli varētu spert jau ātrāk.

Jau ziņots, ka, turpinot vakcināciju, šodien tika atvērta vaļā nākošā prioritārā grupa - ieslodzījuma vietu, patversmju iemītnieki un darbinieki, Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta pārstāve Agnese Strazda.

Šobrīd kopā vakcinācijai pret Covid-19 izmantotas 262 602 vakcīnas šādās prioritārajās grupās: 45 447 devas saņēmuši iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, 105 890 devas - iedzīvotāji virs 60 gadiem, 69 194 devas - veselības aprūpes darbinieki, 14 244 devas - sociālās aprūpes centru darbinieki.

