Šādos apstākļos laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Cilvēki ar īpaši jutīgu ādu, neievērojot piesardzību, saulē var apdegt 20 minūtēs. Sauļošanās ilgumu var pagarināt, lietojot aizsargkrēmu.
Katru gadu spēcīgākais UV starojums Latvijā ir jūnijā un jūlija pirmajā pusē.
Lai izvairītos no apdegumiem, kas ir galvenais riska faktors ādas ļaundabīgo audzēju attīstībā, uzsākot sauļošanās sezonu, sākumā saulē drīkst atrasties tikai pavisam neilgu laiku, vēlāk sauļošanās ilgumu var palielināt.
No saules stariem visvairāk jāuzmanās cilvēkiem ar gaišu ādu un blondiem vai rudiem matiem, kuriem ir daudz vasaras raibumu. Ļoti uzmanīgiem jābūt arī citiem cilvēkiem, kuriem agrāk bijuši saules apdegumi, tāpat no saules īpaši jāsargā bērni.
No UV stariem jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas, it īpaši ūdens un gaišas smiltis, atstaro lielu daļu saules staru.
Vislielāko risku veselībai rada sauļošanās solārijā un dienvidu zemēs, kur UV radiācija ir daudz spēcīgāka nekā Latvijā.