Veselības ministrija (VM) pasākumu rīkotājus un dalībniekus aicina rīkoties atbildīgi un ievērot epidemioloģiskās drošības ieteikumus, lai samazinātu inficēšanās risku.
Ieteikumi publisko āra pasākumu apmeklētājiem
-Iespēju robežās izretoties, ievērot vismaz divu metru distanci no citiem cilvēkiem, nedrūzmēties;
-Lūdzam lietot medicīniskās sejas maskas (ja iespējams – FFP2 respiratoru bez vārsta) arī ārā, kur pulcējas daudz cilvēku. Mutes un deguna aizsegs jālieto pilnībā nosedzot muti un degunu;
-Iesakām nelietot pārtiku pasākuma laikā un pēc nepieciešamības dezinficēt rokas;
-Dodoties uz vai no pasākuma, aicinām izvairīties no sabiedriskā transportlīdzekļa izmantošanas, ja tas ir pārpildīts;
-Ņemot vērā paaugstināto risku, īpaši izvērtēt dalību pasākumā aicinām cilvēkus, kuri nav vakcinējušies (nav balstvakcinācija) vai pārslimojuši Covid-19. It īpaši cilvēkus, kuri pieder riska grupām: seniori, personas ar hroniskām slimībām, paaugstinātu ķermeņa svaru utt.
-Aicinām neapmeklēt pasākumu, ja ir saslimšanas pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, iesnas u.tml.) vai Covid-19 kontaktpersonām (piemēram, ir inficēts ģimenes loceklis)!
-Lūdzam ievērot pasākuma organizatora vai policijas norādījumus!
Ieteikumi publisko āra pasākumu organizatoriem
-Pasākumu organizēt vietā:
-kas ir pietiekami liela un atbilst paredzētajam cilvēku skaitam, lai būtu iespējams viegli ievērot divu metru distanci(aptuveni 5m2 uz cilvēku vai vairāk);
-nav noslēgta ar sienām vai jumtu;
-ar vieglu piekļuvi un bez šaurām ieejām, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos;
-Informēt pasākuma dalībniekus par piesardzības ieteikumu ievērošanu (divu metru distances ievērošanu, medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru bez vārsta lietošanu, lūgumu nedoties uz pasākumu kontaktpersonām vai personām ar saslimšanas pazīmēm), tostarp, izmantojot paziņojumus, plakātus u.c.;
-Aicinām neorganizēt pārtikas vai dzērienu tirdzniecību vai izdali pasākuma laikā;
-Aicinām ieplānot izlietoto sejas masku un respiratoru savākšanu.
Svarīgi:Valsts un pašvaldību institūcijas pirms publisku āra pasākumu organizēšanas epidemioloģiski nedrošā vidē līdz 3 000 apmeklētājiem izstrādā epidemioloģiskās drošības protokolu, balstoties uz šiem ieteikumiem un pēc iespējas laikus informē pasākuma dalībniekus par kārtību pasākuma laikā.
Informāciju sagatavoja Sintija Gulbe, VM preses sekretāre