Vokālā studija SVILPASTES sūta muzikālu Līgo sveicienu

Vokālā studija SVILPASTES sūta muzikālu Līgo sveicienu
Vokālā studija SVILPASTES sūta muzikālu Līgo sveicienu

Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālā studija SVILPASTES (vadītājas Ilze Miezere, Ināra Arbidāne) Līgo svētkos sveic ar jaunu videoklipu dziesmai BUR MAN BURVJI, SKAUŽ MAN SKAUĢI Aivara Lūša un Ilzes Miezeres aranžējumā.

Dziesmas video iemūžināts Latvijas dabas skaistums un jauno dziedātāju kopā būšanas prieks.
Sveiciens skatāms Ogres novada Kultūras centra Facebook lapā šeit:


Klipa tapšanā piedalījās vokālas studijas dalībnieki: Loreta Vekša, Mērija Zariņa, Aleksa Bērziņa, Elizabete Fecere, Kintija Karvecka, Keitija Ķiršakmene, Pēteris Imaks, Toms Liepiņš, Edmunds Paegle, savukārt par video un skaņu rūpējās video mākslinieks Ansis Imaks un skaņu mākslinieks Sandis Grauzs.
SVILPASTES saka lielu paldies Ilzei un Normundam Sauleskalniem par viesmīlību un atbalstu video tapšanas procesā.


Ogres novada Kultūras centrs pievienojas sveicieniem un novēl līksmus Līgo svētkus!

