Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) vienreizējo 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās marta beigās. Līdz 31.martam 500 eiro atbalstu izmaksās personām, kuras laikposmā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim saņem vienu no šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem: bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalsts vai piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.
500 eiro par katru bērnu VSAA ieskaitīs automātiski bez personas iesnieguma kredītiestādes vai PNS kontā, kurā persona saņem ikmēneša attiecīgo pabalstu, bet tas nenotiks ierastajā pabalsta izmaksas datumā – atbalstu vecāki saņems marta beigās. Par katru bērnu VSAA veiks atsevišķu maksājumu, piemēram, ja personai ir trīs bērni, tad trīs reizes kontā ieskaitīs pa 500 eiro. Var atšķirties izmaksas datumi, piemēram, par vienu bērnu 500 eiro saņems 23.martā, par diviem citiem 24.martā. Izmaksa notiks pakāpeniski pēc bērna dzimšanas gada, sākot no vecākajiem bērniem.
Citos termiņos 500 eiro atbalstu izmaksās vecākiem, kuriem tikko piedzimuši bērni vai piedzims līdz ārkārtējās situācijas beigām. Ja laikposmā no 1.marta līdz 6.aprīlim māmiņa saņem maternitātes pabalstu par 56 vai 70 dienām, tad bērna kopšanas pabalstu par šo mazuli māmiņai vai tētim piešķir vēlāk, kad beidzas maternitātes pabalsta izmaksas periods. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu. To izmaksās atsevišķi no bērna kopšanas pabalsta 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta piešķiršanas.
Šādā kārtībā atbalstu izmaksās arī tad, ja māmiņa nav strādājoša un nesaņem maternitātes pabalstu, bet mazulis būs piedzimis līdz 6.aprīlim. Šajā gadījumā bērna kopšanas pabalstu VSAA piešķirs no bērna dzimšanas dienas un 500 eiro atbalstu izmaksās 30 dienu laikā no brīža, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts.
Piemērs: Sievietei piešķirts maternitātes pabalsts no 2021.gada 15.februāra līdz 2021.gada 12.aprīlim. Bērns piedzimis 2021.gada 15.februārī. Viņai ir tiesības saņemt 500 eiro atbalstu, jo bērns piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigu datumam 6.aprīlim un laikā no 1.marta līdz 6.aprīlim sieviete ir saņēmusi maternitātes pabalstu. Beidzoties maternitātes pabalsta izmaksas periodam, no 13.aprīļa tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs un izmaksās arī 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.
Ja bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts nav pieprasīts, bet ir tiesības uz to periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim, un kāds no bērna vecākiem to pieprasīs vēlāk, VSAA piešķirs attiecīgo pabalstu, vienlaikus piešķirot 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.
Piemērs: Personai tiesības uz bērna kopšanas pabalstu ir no 3.marta, bet persona šo pabalstu VSAA pieprasījusi 5.maijā. Piešķirot bērna kopšanas pabalstu, VSAA piešķirs arī 500 eiro atbalstu par bērnu, ko izmaksās 30 dienu laikā.
Informāciju sagatavoja Iveta Daine, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras preses sekretāre