Savukārt vakcinētajiem pensionāriem nekas nav jādara - VSAA, pabalstu izmaksās automātiski. Pensionāriem, kuriem Latvijas Pasts piegādā pensiju dzīvesvietā, 20 eiro pabalstu par novembri un decembri - kopā 40 eiro, piegādās kopā ar ikmēneša pensiju. Savukārt pensionāriem, kuri saņem pensiju bankas kontā, bet ierastais izmaksas datums ir pēc 10.decembra, VSAA radusi iespēju pirmos 20 eiro par novembri izmaksāt ātrāk - decembra sakumā, bet 20 eiro par decembri būs vēlāk kopā ar ikmēneša pensiju. Tātad šiem pensijas saņēmējiem 20 eiro būs divos maksājumos.
Vakcinētajām personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu un iesniegušas iesniegumus, 20 eiro par novembri un decembri izmaksās divdesmitajos datumos.
Līdz šim VSAA saņēmusi informāciju no Nacionālā veselības dienesta (NVD) par aptuveni 361 000 personu, kurām ir 60 un vairāk gadi vai arī 60 gadi apritēs līdz 31.decembrim, un kuras ir pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu.
Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķiršanu VSAA var iesniegt: elektroniski oficiālajā e-adresē vai e-pastā "" (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu), nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā. Ārkārtējās situācijas laikā VSAA pieņem arī pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana".
Kā vēstīts, 20 eiro pabalstu mēnesī par laikposmu no šī gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.martam izmaksās Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz šī gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.