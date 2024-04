VSAA sāk izmaksāt valsts pabalstus energoresursu sadārdzinājuma kompensēšanai

No 2022 . gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam VSAA izmaksās valsts pabalstu kopā ar ikmēneša pakalpojumu.



Valsts pabalsta apmērs mēnesī ir atkarīgs no pamata pakalpojuma apmēra. Ja pensija, atlīdzība vai VSNP nepārsniedz 300 eiro mēnesī, tad sešus mēnešus VSAA izmaksās 30 eiro, ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī – 20 eiro, savukārt, ja robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī – valsts atbalsts būs 10 eiro.



Tiesības uz valsts pabalstu 30 eiro mēnesī neatkarīgi no piešķirtā pakalpojuma apmēra ir no 2022. gada 1 .novembra līdz 2023. gada 31. maijam Latvijā dzīvojošajiem, kuri saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. 30 eiro mēneši saņems arī personas kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un nav izmaksāts valsts pabalsts kā pensijas, VSPN, atlīdzības vai piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējam.



Nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā pensijas, atlīdzības vai VSNP piešķirto vai pārrēķināto bruto apmēru, pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu ieturējumu veikšanas. Ja vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi, tad, nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā 50 % no piešķirtā vecuma pensijas apmēra. Ja, piemēram, pensiju piešķir mēneša vidū, tad valsts pabalstu 30, 20 vai 10 eiro izmaksā par šo mēnesi pilnā apmērā.



Ja persona vienlaikus ir vairāku pakalpojumu (pensijas, atlīdzības vai VSNP) saņēmēja, tad izmaksā tikai vienu valsts pabalstu, un tā apmērs tiks noteikts, ņemot vērā pakalpojumu kopsummu. Ja persona pati saņem pensiju, atlīdzību vai VSNP un vienlaikus arī pakalpojumu par bērnu (apgādnieka zaudējumu pensiju/pabalstu/atlīdzību vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti), tad VSAA izmaksās divus valsts pabalstus (personai pašai un par bērnu). Savukārt, ja persona par bērnu saņem divus pakalpojumus, piemēram, pensiju, atlīdzību vai VSNP un vienlaikus par bērnu arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tad par bērnu izmaksās vienu valsts pabalstu 30 eiro apmērā.



Personām, kurām pakalpojums, kas dod tiesības saņemt valsts pabalstu, tiks piešķirts līdz 2023. gada 31. maijam un valsts pabalsts līdz minētajam datumam nebūs izmaksāts, valsts pabalstu izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad tiks pieņemts lēmums par pamatpakalpojuma piešķiršanu.