Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina, ka ik gadu ziemā vairāki desmiti cilvēku ielūzt ūdenstilpju ledū un noslīkst.
Nereti palīdzība nepieciešama arī bērniem un jauniešiem, tāpēc VUGD ir sagatavojis informatīvo materiālu kopumu par drošību ziemā un bīstamību atrasties uz ūdenstilpju ledus.
Šajā ziemā no Latvijas ūdenstilpēm izcelti jau 10bojāgājuši cilvēki, kuri bija ielūzuši ledū, bet vēl vairāki cilvēki tika izglābti. Situāciju pasliktina tas, ka, redzot pieaugušos uz nedrošā ledus, bērni un jaunieši seko viņu piemēram un dodas uz aizsalušām ūdenstilpēm slidot un pastaigāties.

Sagatavoto materiālu mērķis ir izglītot un atgādināt bērniem un jauniešiem par drošību ziemā. Materiālos pieejama izglītojoša informācija par bīstamību atrasties uz ledus, kā arī padomi par to, kā rīkoties, ja redz ledū ielūzušu cilvēku un ko darīt, ja pašam sanāk ielūzt ledū. Šīs zināšanas noderēs ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem.

Informatīvie materiāli – prezentācijas, darba lapas, testi –sagatavoti divām vecuma grupām: 1. – 4. klašu audzēkņiem, kā arī 5.klašu skolēniem un vecākiem bērniem un jauniešiem. Sagatavotie materiāli interesantā veidā ļaus izprast svarīgu informāciju, kas saistīta ar drošību ziemā.

Visi informatīvie materiāli ir pieejami VUGD tīmekļa vietnes sadaļā Noderīgi – Materiāli par drošību ziemā šeit:

Lai interesants un noderīgslaiks, kas pavadīts uzzinot vairāk par drošību ziemā!Lai drošiem piedzīvojumiem bagāta ziema!

Informāciju sagatavoja: Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

