Sagatavoto materiālu mērķis ir izglītot un atgādināt bērniem un jauniešiem par drošību ziemā. Materiālos pieejama izglītojoša informācija par bīstamību atrasties uz ledus, kā arī padomi par to, kā rīkoties, ja redz ledū ielūzušu cilvēku un ko darīt, ja pašam sanāk ielūzt ledū. Šīs zināšanas noderēs ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem un pedagogiem.
Informatīvie materiāli – prezentācijas, darba lapas, testi –sagatavoti divām vecuma grupām: 1. – 4. klašu audzēkņiem, kā arī 5.klašu skolēniem un vecākiem bērniem un jauniešiem. Sagatavotie materiāli interesantā veidā ļaus izprast svarīgu informāciju, kas saistīta ar drošību ziemā.
Visi informatīvie materiāli ir pieejami VUGD tīmekļa vietnes sadaļā Noderīgi – Materiāli par drošību ziemā šeit:
Lai interesants un noderīgslaiks, kas pavadīts uzzinot vairāk par drošību ziemā!Lai drošiem piedzīvojumiem bagāta ziema!
Informāciju sagatavoja: Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa