XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu!” Informāciju sagatavoja Ogres novada interešu izglītības teātra jomas metodiķe Zane Bēķe

19. un 20. aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā notika XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu!”. Divās festivāla dienās uz trim skatuvēm varēja noskatīties 38 izrādes. Festivālā piedalījās skolēnu teātri no visas Latvijas, to skaitā arī no Ogres novada. Mūsu novadu pārstāvēja divas skolas – Ikšķiles vidusskola un Jaunogres vidusskola.