Lapas un citus zaļos dārza atkritumus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā varēs nodot bez maksas no 2021.gada 15.aprīļa. Lapas un citi dārza atkritumi saviem spēkiem būs jāizber no maisiem konteinerā, šajos maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumi. Ja maisos pie lapām un dārza atkritumiem būs citi sadzīves atkritumi, tos nepieņems.
Savukārt juridiskās personas par bioatkritumu izvešanas pakalpojuma pieteikšanu var vērsties pie SIA "Ķilupe" individuāli, vienojoties par pakalpojuma izmaksām un sniegšanas grafiku.
Laukuma Akmeņu ielā 43B, Ogre darba laiks:
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien – no plkst. 10.00 līdz 19.00;
sestdien, svētdien un svētku dienās – no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Tāpat šajā laukumā iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena/sulas tetrapakas, PET pudeles, baterijas, akumulatorus, atstrādātās eļļas un eļļas filtrus, kā arī metāla atkritumus utt.