Ceturtdiena, 09.10.2025 15:58
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:58
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 21. aprīlis, 2021 09:10

Zaļo dārza atkritumu šķirošanas iespējas Ogres pilsētā

ogresnovads.lv
Zaļo dārza atkritumu šķirošanas iespējas Ogres pilsētā
Trešdiena, 21. aprīlis, 2021 09:10

Zaļo dārza atkritumu šķirošanas iespējas Ogres pilsētā

ogresnovads.lv

Iestājoties pavasarim, iedzīvotāji aktīvi uzsāk sava īpašuma sakopšanas darbus. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmum SIA "Ķilupe" aicina iedzīvotājus, kuriem piemājas teritorijā ir pērnā gada lapas, pašiem nogādāt savas sagrābtās lapas, zāli un citus zaļos dārza atkritumus uz šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu Akmeņu ielā 43B, Ogrē.



Lapas un citus zaļos dārza atkritumus šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā varēs nodot bez maksas no 2021.gada 15.aprīļa. Lapas un citi dārza atkritumi saviem spēkiem būs jāizber no maisiem konteinerā, šajos maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumi. Ja maisos pie lapām un dārza atkritumiem būs citi sadzīves atkritumi, tos nepieņems.



Savukārt juridiskās personas par bioatkritumu izvešanas pakalpojuma pieteikšanu var vērsties pie SIA "Ķilupe" individuāli, vienojoties par pakalpojuma izmaksām un sniegšanas grafiku.



Laukuma Akmeņu ielā 43B, Ogre darba laiks:
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien – no plkst. 10.00 līdz 19.00;
sestdien, svētdien un svētku dienās – no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Tāpat šajā laukumā iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu, makulatūru, piena/sulas tetrapakas, PET pudeles, baterijas, akumulatorus, atstrādātās eļļas un eļļas filtrus, kā arī metāla atkritumus utt.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?