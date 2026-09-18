Zaptsūdens vietā balzāmiņš: ZZS dāvana senioriem Ogrē piesaista KNAB uzmanību

Šonedēļ Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" kāda klausītāja parlamentārietim no ZZS Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru saietā Ogrē ZZS senioriem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp "mazo balzamiņu", uz kura bija redzams ZZS saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām.
Brigmanis norādīja, ka melno balzamu toreiz esot pieteicis kā "drapes" un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Vienlaikus, no šodienas skatupunkta raugoties, pensionāriem varēja piedāvāt "zaptsūdeni" vai tēju, norādīja Brigmanis.
KNAB aģentūrai LETA norādīja, ka saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu politiskajām organizācijām ir aizliegts tām piešķirto valsts budžeta finansējumu izmantot alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, ekskluzīvu vai pārmērīgi dārgu lietu un pakalpojumu iegādei.
Tāpat šo finansējumu nedrīkst izmantot privātām vajadzībām, dāvanām un ziedojumiem, izņemot suvenīrus ar politiskās organizācijas simboliku, kā arī tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar politisko darbību.
Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā politiskās organizācijas drīkst potenciālajiem vēlētājiem izdalīt dažādus ar politiskās organizācijas simboliku apdrukātus labumus, piemēram, apģērbu, pildspalvas, balonus un ēdienu. Visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai radušies par to iegādi un izgatavošanu, būs jānorāda vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā un finansiālās darbības pārskatā, kas jāiesniedz KNAB, norādīja birojā.
Turklāt, ja politiskā organizācija pasākuma laikā dalījusi alkoholiskos dzērienus, tai jāiesniedz KNAB paziņojums par labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, pabalstu un dāvinājumu veikšanu. Pašlaik KNAB izvērtē šo gadījumu, informēja birojā.