Dienests Zemessardzē ir iespēja ikvienam Latvijas pilsonim saliedētā komandā ne tikai apgūt militārās pamatiemaņas, bet arī iegūt noderīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Zemessargi attīsta savas militārās iemaņas no pamatdarba brīvajā laikā – nedēļu nogalēs, atvaļinājuma laikā vai darba dienās, ja zemessargam šis laiks ir pieejams. Vienlaikus dienests Zemessardzē ir iespēja uzlabot savu vispārējo fizisko sagatavotību, paplašināt redzesloku, piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārzemēs. Dienesta laikā zemessargs izvēlas apgūt kādu no militārajām specialitātēm, piemēram, sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, militārā mediķa, karavīra-glābēja, ložmetējnieka, militārā transporta autovadītāja, spridzinātāja, radiostaciju operatora u.c. Turklāt par dienesta pienākumu izpildi un piedalīšanos mācībās zemessargs saņem kompensāciju (sākot no 32 eiro dienā) un apmaksātu ēdināšanu vai tās kompensāciju - 9,96 eiro.
Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Kandidātam jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, ar atbilstošu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Ar kandidātu prasībām var iepazīties Zemessardzes mājaslapā www.esizemessargs.lv vai www.zs.mil.lv.
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona atbildības teritorijā ietilpst Ogres novads, Ērgļi un Mālpils. Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, Ogres novada, Ērgļu un Mālpils iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruni 29278904 vai rakstīt uz e-pastu . Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona aktivitātēm var sekot līdzi bataljona Facebook lapā “Ogres 54. bataljona zemessargi”. Savukārt, lai iestātos Zemessardzē jebkurā citā bataljonā – zvaniet 1811, rakstiet vai www.esizemessargs.lv.
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 54. kaujas atbalsta bataljona Komunikācijas nodaļa