Zemessargi apgūs 6x6 kvadriciklu braukšanas prasmes

9. un 10. aprīlī gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā Ogres un Madlienas apkārtnē notiks zemessargu apmācība braukšanai ar bezceļu sešriteņu transportlīdzekļiem "CANAM BOMBARDIER MAX 650". Zemessargu pārvietošanās notiks pa koplietošanas ceļiem.

Sešriteņu kvadricikls ir spējīgs pārvarēt stāvus paugurus, nogāzes, dubļus un arī ceļus, kurus smagā tehnika nevar izbraukt. Šīs tehnikas ieviešana Zemessardzē nodrošina mobilitātes paaugstināšanu apmācībām, ikdienas uzdevumu veikšanai, kā arī atbalsta sniegšanai.
Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret zemessargu apmācību!


Mēs mācāmies gan darbadienās, gan brīvdienās, gan svētku dienās, lai kļūtu arvien profesionālāki.


Informāciju sagatavoja Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona Komunikācijas nodaļa

