Piektdienas naktī Ogres 54. bataljona zemessargi devās patruļā kopā ar Valsts policijas pārstāvjiem.
Patrulējot Ķegumā, zemessargi uz dzelzceļa pārbrauktuves pamanīja automašīnu, kas, nobraukusi no pārbrauktuves, ar priekšējiem riteņiem atradās uz sliedēm.
Zemessargi rīkojās operatīvi un novilka mašīnu no sliedēm, pa kurām 10 minūtes vēlāk brauca preču vilciens. Notikuma vietā ieradās VUGD, kā arī ceļu policija, kas vēlāk konstatēja, ka šoferis ir bijis alkohola reibumā.

Paldies zemessargiem par operatīvo rīcību!

