Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pārgrieza lentu, tādējādi jaunais mols ir oficiāli atklāts un pieejams iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards atzinīgi novērtē padarīto: "Jau daudzus gadus atpakaļ tika uzsāktas sarunas par plūdu risku novēršanu Ogres pilsētā. Ar šī aizsargmola projekta realizāciju ir uzlabota vides aizsardzība mazinot plūdu riskus, kā arī iztīrīta upes gultne, kas ir liela pievienotā vērtība pilsētai. Šeit ir arī radīta vieta, kuru ir iespējams attīstīt."
Jaunais aizsargmols (straumvirze) aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci, kā arī mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas.
Realizētais projekts ir ne tikai pielāgojis Ogres pilsētu klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku, bet radījis unikālu atpūtas vietu Ogres pilsētā. Jaunajam aizsargmolam veikti arī labiekārtošanas darbi kā – izbūvēts bruģa segums, atjaunots asfalta segums, uzstādīti soliņi un vides objekts trīs mūsdienu jauniešu veidolā, kura mērķis ir mudināt aizdomāties par viedierīču lietošanas intensitāti.
Būvdarbus veica SIA "Valkas meliorācija", savukārt būvuzraudzību veica - SIA "Firma L4". Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi turpināsies.
2017. gada 31. jūlijā tika noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Ogres novada pašvaldību par projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/001 “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanu. Projekts paredzēja ne tikai Ogres upes vecā aizsargdambja pārbūvi posmā no Brīvības iela 60 līdz Brīvības ielai 80, bet arī jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā.
Vizītes ietvaros zemkopības ministrs Kaspars Gerhards apmeklēja arī bijušo sūkņu staciju Rīgas ielā 45, kuru plānots pārveidot par jaunu tūrisma un izziņas objektu.
Pašvaldības metu konkursa ""Ogres vārti" – attīstības priekšlikumi" 1. vietas ieguvēji, pilnsabiedrības "ZGT" pārstāvji Antons Gonda un Viktors Zarakovskis prezentēja savu ideju un redzējumu, kā šo vietu padarīt par Ogres reprezentācijas vietu.
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka šis būs zinātniskais centrs ar dažādām digitālām ekspozīcijām - bērni un jaunieši šeit varēs izglītoties, paplašināt savas zināšanas, iepazīstot pasauli ar dažādu moderno tehnoloģiju palīdzību. Šeit atradīsies planetārijs, muzejs kā arī tiks labiekārota apkārtējā vide.
Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards atzinīgi novērtēja arhitektu piedāvājumu, kas apliecina, cik plašas iespējas šī vieta spēs piedāvāt. " Šī iecere ir liels atbalsts sabiedrības interesēm - šeit varēs atpūsties, izglītoties, kā arī rīkot kultūras pasākumus. Pilsētai tas būs milzīgs solis tuvāk dažādām iespējām. Novēlu, lai šī ideja īstenojas!"