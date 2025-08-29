"Zemnieku saeima": Situācija lauksaimniecībā šobrīd ir katastrofāla

"Situācija nav vairs traģiska, tā ir katastrofāla," teica biedrības vadītājs.
Tostarp viņš norādīja, ka lauksaimniekiem graudu pieņemšanas punktos nākas pat piemaksāt par nokulto labību. "Aizvedot nokultu ražu uz pieņemšanas punktu, lauksaimniekam par to ir jāpiemaksā. Atsākot kulšanu, mitrums ir 25-30%, pakalpojums maksā tik un tik, bet tev uz lauka ir izauguši graudi, kas vairs neatbilst lopbarībai, bet atbilst tikai kurināmā kvalitātei," sacīja Lazdiņš.
Jautāts, vai ārkārtējās situācijas izsludināšana lauksaimniecībā palīdz, Lazdiņš norādīja, ka palīdz, taču ne visas institūcijas to respektē, proti, šajā nedēļā ir bijuši divi precedenti attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcību. Tostarp vienā gadījumā VID arestējis lauksaimniekam kontus saistībā ar nodokļu parādu 13 000 eiro apmērā.
"Kāds ir mērķis? Ja jūs šodien lauksaimniekam arestējat kontus, viņš nevar nopirkt degvielu, viņš nevar nokult labību, viņš nevarēs to aizvest, viņš nevarēs to pārdot," sacīja "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ja ir izsludināta ārkārtējā situācija, tad tai tomēr ir jāattiecas uz visām valsts institūcijām.
Iepriekš Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Augkopības nodaļas konsultants Andris Skudra aģentūrai LETA norādīja, ka aptuveni 85-90% no šobrīd visā Latvijā novāktajiem ziemas kviešiem ir lopbarības kvalitātē. Taču, ja slapjos graudus pirms nodošanas pārstrādei izžāvēs, pārtikas kvalitātes graudu īpatsvars varētu sasniegt aptuveni 40%.
Jau ziņots, ka Ministru kabinets 5.augustā ārkārtas sēdē aptaujas kārtībā nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā visā Latvijas teritorijā līdz 2025.gada 4.novembrim, lai novērstu salnu, lietavu un plūdu izraisīto seku draudus.
Biedrība "Zemnieku saeima" ir lauksaimnieku organizācija, kas dibināta 1999.gadā. Biedrības biedri ir 826 mazas un lielas saimniecības no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 6000 darbinieku.