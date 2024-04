Ziedojumu rekords labdarības akcijā "Shoe Box 2022"

Šim aicinājumam atsaucies rekordliels ziedotāju skaits.

Liene stāsta, ka iepriekš strādājusi Ogres novada Sociālajā dienestā, kur arī 2014. gadā radusies ideja par Ziemassvētku labdarības akciju «Shoe Box». Sākotnēji akcija bija plānota kā viena gada pasākums, taču guva lielu popularitāti un atsaucību. Bērnus un jauniešus no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, vēlāk arī seniorus vēlējās iepriecināt privātpersonas, uzņēmumi, ģimenes, darba kolektīvi, pašvaldības un izglītības iestādes, kā arī citas organizācijas. Liene ir kā starpniece – labais gariņš, kurš palīdz dāvaniņām nonākt pie tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas.



«2022. gads ir bijis neticami veiksmīgs un bagātīgs – kopā sarūpētas 377 dāvanas (156 bērniem/jauniešiem un 221 senioram). Salīdzināšanai – visos iepriekšējos gados vidēji sarūpēts ap 200 dāvaniņu. Ar katru gadu cenšamies likt lielāku akcentu uz vientuļajiem senioriem, jo tā ir vismazāk aizsargātā iedzīvotāju grupa. Šīs dāvanas senioriem sagādā patiesi lielu prieku un pārsteigumu, viņi ir aizkustināti līdz sirds dziļumiem. Šis gads, patiešām, bijis neticams – neraugoties uz grūtajiem laikiem, cilvēki atbalsta savējos, kam iet grūtāk nekā pašiem. Gan es, gan Sociālā dienesta darbinieki esam ļoti priecīgi un laimīgi, ka varējām sagādāt pārsteigumu tik daudziem Ogres novada iedzīvotājiem, un vēlamies teikt lielu paldies ikvienam, kurš iesaistījās šajā ikgadējā labdarības akcijā. Vēlos teikt lielu paldies aktīvākajiem ziedotājiem, kas ziedojuši gan kolektīvi, gan atsevišķi – bērni un viņu vecāki – no Jaunogres vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1. vidusskolas, Ogres novada Sporta centra, Ogres Centrālās bibliotēkas, pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Strautiņš», PII «Saulīte», PII «Riekstiņš», «Ogres Rotary kluba», BK «Ogre» un citiem. Paldies ikvienam! Es esmu neizsakāmi priecīga, ka man apkārt tik daudz labu, dāsnu un devīgu cilvēku! Faktiski, no vienas dāvanas ir tik daudz laimīgu cilvēku – gan to, kas dod, gan to, kas saņem,» saka Liene. «Cilvēki paši katru gadu zvana un vaicā, vai akcija būs, Ziemassvētku laikā mana māja pārvēršas par rūķu darbnīcu, jo dāvaniņas lielākoties pakoju pati. Man palīdz manas trīs meitas, jaunākajai no kurām ir seši gadi. Viņa ar šo akciju, ja tā var teikt, ir uzaugusi un, tuvojoties Ziemassvētkiem, vaicā, kad sāksim saiņot dāvaniņas. Pateicoties čaklajiem Ogres novada Sociālā dienesta rūķīšiem, katram senioram skaisti iesaiņotās dāvaniņas tiek nogādātas personīgi. Tās saņemot, viņi jūtas līdz sirds dziļumiem aizkustināti, ka nav aizmirsti. Asaras acīs ir visiem. Paldies ikvienam, kas atbalstījuši un turpina atbalstīt šo akciju! Tiekamies apaļajā jubilejas gadā «Shoe Box 2023»!» aicina Liene Vaskāne.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem