Ik pa laikam snieg, un ielas ir jātīra. Diemžēl arī šoziem nākas saskarties ar ikgadēju problēmu, proti, ielu tīrīšanas darbu izpildi traucē ielu malās novietotās automašīnas – dažviet tās tur atrodas neilgu laiku, bet ir arī vietas, kur spēkrati nav kustināti jau labu laiku – par to liecina biezā sniega kārta uz mašīnu jumtiem. Ogres novada pašvaldības policijas pārstāvis Valērijs Vasiļonoks informē, ka policijas darbinieki regulāri apseko ielas, veic pārrunas ar auto īpašniekiem, dažus nākas arī sodīt par automašīnas ilgstošu novietošanu neatļautā vietā; ir konstatēti gadījumi, kad ielu malās ilgstoši novietoto auto īpašnieki nedzīvo Ogrē un nav sasniedzami.
Daļā pilsētas teritorijas ielu uzturēšanas darbus veic SIA "ACB", uzņēmuma pārstāvis Reinis Štrauhs apstiprina, ka ielu malās novietotie transportlīdzekļi tiešām apgrūtina gan sniega šķūrēšanu, gan brauktuves kaisīšanu ar pretslīdes materiālu, jo brauktuves platums samazināts tiktāl, ka ielu uzturēšanas tehnikai tur vietas par maz. Uzņēmuma pārstāvis rosina pašvaldībai organizēt pagaidu ceļa zīmju izvietošanu atsevišķos ielu posmos, nosakot laika ierobežojumus automašīnu novietošanai. "Ja kaut vienu dienu automašīnas neatrastos ielas malā, mēs varētu kārtīgi visu brauktuvi iztīrīt," uzsver uzņēmuma pārstāvis. Šādu ierosinājumu atbalsta un par lietderīgu uzskata arī Edmunds Rullis, VAS "Latvijas valsts ceļi" pārstāvis, vienlaikus atgādinot autovadītājiem nepieciešamību ievērot satiksmes noteikumus un neatstāt auto nevietā.
Ogres novada Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Bužers arī atbalsta šo SIA "ACB" pārstāvja ierosinājumu. "Jau tuvākajā laikā tiks apzinātas vietas pilsētā, kur nepieciešams papildus izvietot attiecīgās ceļa zīmes, lai ielu malās novietotās automašīnas netraucētu veikt ielu tīrīšanas darbus," informē P. Bužers.
Jāatgādina, ka pilsētā daudzviet jau ir izvietotas ceļa zīmes, kas nosaka pagaidu ierobežojumus automašīnu novietošanai ziemas periodā. Autovadītājiem šīs ceļa zīmes ir jāievēro jebkurā gadījumā, un, pirms novietot savu auto kādas ielas malā, jāpārliecinās – drīkst vai nedrīkst.