Pieteikšanās šeit:
Plašāka informācija, zvanot uz tālruni – 22010300 (Dace).
Apmeklētājiem un tirgotājiem jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs vai tirgotājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas sertifikātu vai Covid-19 testa rezultātu. Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.
Apmeklējot tirdziņu visiem obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, un jālieto mutes un deguna aizsargmaska.