Orientēšanās vingrinājuma norises vieta ir saskaņota ar pašvaldības aģentūru “Zilie kalni”. Vingrinājuma mērķis ir veicināt orientēšanās sporta popularitāti karavīru un zemessargu vidū, kā arī noskaidrot labākās komandas Zemessardzes konkurencē. Orientēšanās vingrinājumā piedalīsies aptuveni 100 zemessargu un karavīru no visām Zemessardzes vienībām.
Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos formas tērpos. Teritorija pēc pasākuma tiks sakopta.
Jautājumu gadījumā zvanīt : Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona
virsseržants Uldis Veliks, tālr. 26317277.
Informāciju sagatavoja Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljons