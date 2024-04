Zilo kalnu pakājē atjauno stāvlaukumu

Ogrēniete Anita dzīvo vienā no Zilokalnu prospekta daudzdzīvokļu mājām, kurai nelaimīgā kārtā nav savas zemes, un, atbraucot vakarā no darba, atrast vietu, kur novietot auto, reizēm ir neiespējamā misija. "Nav pat jautājums par to, ka gribētos mašīnu atstāt tuvāk pie savas mājas, bet vismaz tuvākajā apkārtnē gan. Agrāk risinājums bija maksas stāvvieta Zilokalnu prospektā 13, bet tad arī to likvidēja. Jau vairākas reizes esmu saņēmusi sodu, piemēram, nule kā 30 eiro apmērā par auto novietošanu pie "Trakās bites", kur ir laika ierobežojums, bet reizēm nav jau cita varianta," nopūšas Anita, piebilstot, iedzīvotāji pamanījuši rosību stāvlaukumā Zilokalnu prospektā 13, raugās cerīgi.



OVV ar jautājumu, vai iedzīvotāju cerības attaisnosies, vērsās pie Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja Nikolaja Sapožņikova, kurš apstiprina, ka minētais placis arī turpmāk būs paredzēts automašīnu novietošanai. "Laukums ir tapšanas stadijā, un šogad to plānots daļēji pabeigt. Tiesa gan, pamatā stāvlaukums tiks veidots dabas parka "Ogres Zilie kalni" apmeklētājiem, bet, iespējams, kādu daļu no tā varētu izmantot arī pilsētas iedzīvotāji savu auto novietošanai. Pašvaldībā vēl nav pieņemts lēmums par stāvlaukuma izmantošanas kārtību un nosacījumiem," skaidro N. Sapožņikovs.



Jāpiebilst, ka minētais 2600 kvadrātmetru lielais, savulaik valstij piederošais stāvlaukums ar Ministru kabineta rīkojumu Ogres novada pašvaldībai savā pārziņā bez atlīdzības tika nodots jau 2020. gada 16. aprīlī, un tolaik tika spriests, ka stāvlaukumu dienas laikā varētu izmantot Zilo kalnu apmeklētāji, bet vakara un nakts stundās daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Kā tas būs, rādīs laiks. Šogad beidzot ir uzsākti plānotās autostāvvietas labiekārtošanas darbi. Ir veikta žoga, sarga ēkas, veco apgaismes ķermeņu demontāža, uzsākta jauna apgaismojuma ierīkošana. Teritorijā paredzēts veikt arī seguma atjaunošanas (asfaltēšanas) darbus, automašīnu stāvvietu marķēšanu, automatizētās iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēmas uzstādīšanu un citus darbus. Jauno stāvlaukumu apsaimniekos novada pašvaldības SIA "Ogres namsaimnieks".