Par Madlienas vidusskolas direktori no 2026. gada 3. augusta kļūs Anita Avišāne, kura amatam izraudzīta atklātā konkursā. Atlases procesā tika augsti novērtēta A. Avišānes profesionālā pieredze izglītības jomā, vadības prasmes, stratēģiskā domāšana un redzējums par izglītības iestādes attīstību. Tāpat A. Avišāne apliecinājusi spēju vadīt mūsdienīgu izglītības iestādi, attīstīt mācību kvalitāti, stiprināt sadarbību ar pedagogu kolektīvu, skolēniem un vecākiem, kā arī nodrošināt ilgtspējīgu skolas attīstību reģionālā kontekstā.
Savukārt Ogres Basketbola skolas direktora amata pienākumus ar 2026. gada 1. jūliju uzsāks veikt Rihards Zēbergs. R.Zēbergs atlases procesā apliecinājis savu profesionālo pieredzi sporta jomā, izpratni par jaunatnes sporta attīstību un spēju organizēt kvalitatīvu treniņu un izglītības procesu, un viņa redzējums par basketbola skolas attīstību ietver gan sportisko rezultātu uzlabošanu, gan jauniešu vispusīgu attīstību, kas ir būtisks profesionālās ievirzes izglītības aspekts.
Ogres pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītājas amatā no 2026. gada 5. maija ir iecelta līdzšinējā šīs pašas pirmsskolas iestādes vadītājas vietniece Ingūna Andersone, kas uzkrājusi nozīmīgu pieredzi pirmsskolas izglītības organizēšanā, pedagoģiskā procesa vadībā un kolektīva koordinēšanā. Viņas profesionālā darbība apliecina spēju nodrošināt kvalitatīvu izglītības vidi un sekmēt iestādes attīstību, kas bija viens no būtiskajiem faktoriem lēmuma pieņemšanā.
Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: “Profesionāla, kompetenta un mūsdienīgi domājoša izglītības iestāžu vadība ir viens no galvenajiem faktoriem, kas būtiski ietekmē Ogres novada piedāvāto izglītības iespēju kvalitāti kopumā, un esmu gandarīts, ka gan Madlienas vidusskola, gan Ogres Basketbola skola un pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” ir spējušas piesaistīt profesionālus vadītājus, kam ir skaidrs attīstības redzējums un kas spēj un vēlas attīstīt mācību vidi, vadīt pārmaiņas un veidot spēcīgas komandas”.
Visi lēmumi pieņemti, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, tostarp Izglītības likuma un Pašvaldību likuma prasības, kā arī Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu vadītāju atlasi, kas paredz atklātu, caurskatāmu un kompetenču izvērtējumā balstītu atlases procesu, norāda pašvaldība.