Konkursa pieteikšanās termiņš noslēdzās 2. martā, un tā ietvaros tika saņemti 36 projektu pieteikumi, kas saistīti ar kultūrvides veidošanu un dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanu. 23 no iesniegtajiem projektiem attiecināmi uz konkursa prioritāti "Kultūra", savukārt 13 projekti – uz prioritāti "Sports".
Pamatojoties uz konkursa vērtēšanas komisijas priekšlikumiem, 15. aprīlī Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti 23 projekti, piešķirot to īstenošanai finansējumu 20000 eiro apmērā:
“Ābols no ābeles…” (projekta iesniedzējs – “Ogres invalīdu biedrība”, piešķirtais finansējums – 700 eiro),
“Kultūrvēsturisks pētījums un prezentācijas sarīkojums “OGRES TAUTAS NAMA STĀSTS MANTINIEKIEM”” (biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība”, Ogres nodaļa, 950 eiro),
“No māla pikas līdz kopgaldam” (biedrība “LABizjūta”, 950 eiro),
“Ogres teātra vēstures pētniecība” (biedrība “Ogres teātris”, 950 eiro),
“Volejbols vieno 2021” (biedrība “Otrās mājas”, 950 eiro),
“Vērenes muižas teritorijas sakopšanas talka” (SIA “CMB”, 700 eiro),
“Sporta diena bērniem un jauniešiem “Jāņa Čakstes prospekta festivāls”” (SIA “OAP Birojs”, 800 eiro),
“Relaksācija brīvā dabā” (“Meņģeles makšķernieku biedrība”, 700 eiro),
“Tradicionālie gadskārtu svētki Ogrē” (biedrība “Ogriņa”, 800 eiro),
“Izrāde – ekskursija “Ogre – mana mīlestība”” (biedrība “Jaunatnes teātris “Inspire””, 800 eiro),
“FOTO sestDIENA OGRĒ 2021” (biedrība “Esi radošs!”, 700 eiro),
“Ar Sirdi Sportā II “ (biedrība “Saules raksts”, 800 eiro),
“Izstāde “Kārlim Hūnam – 190”” (nodibinājums “Ogres novada attīstības fonds “Odivi””, 950 eiro),
“Sporta diena bērniem ar invaliditāti “Ie[spēja] 2021”” (biedrība “Lux Viridia”, 950 eiro),
“Labdarības Dubultmaratons Taisnais 2021” (biedrība “Taisnais”, 950 eiro),
“Vasaras skola radošajā kvartālā PASTS” (“Ogres Attīstības Biedrība”, 950 eiro),
“Pēterim Aulmanim veltītais mākslas darbu konkurss un meistarklase” (biedrība “Atspulgs”, 800 eiro),
“Apslēpto dārgumu medības kopā ar tēti!” (biedrība “Osports”, 950 eiro),
“Brīvā stila pieccīņa” (biedrība “Vecāki Aizkrauklei”, 950 eiro),
“Atdot sportam savu sirdi” (biedrība “Bērnu un jauniešu para sporta apvienība”, 800 eiro),
“Krapes muižas apkaimes svētki” (biedrība “Skaņumāja”, 950 eiro),
“Ģimeņu diena “Mēs esam Ogre”” (biedrība “SK Skrējiens”, 950 eiro),
“Siena laiks” (biedrība “Plaužezeram”, 1000 eiro).
Tā kā biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” Ogres nodaļa savu projekta pieteikumu ir atsaukusi, tad vērtēšanas komisija lems par finansējuma piešķiršanu projektam, kas pēc komisijas piešķirto punktu skaita ierindojas nākamajā vietā aiz apstiprinātajiem projektiem.
Pateicamies projektu iesniedzējiem par aktivitāti un ieinteresētību dažādot kultūras un sporta norises Ogres novadā!