Finālam kvalificējās arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēknis Māris Jākabsons, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas jaunais galdnieks Patriks Borovskis, Ogres tehnikuma audzēknis Endijs Burkovskis, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas topošais galdnieks Iļja Ivanovs un Rīgas Tehniskās koledžas audzēknis Ronalds Blumbergs.
Konkursantiem bija jāievēro tehniskais rasējums ar precīziem izmēriem katrai instrumentu kastes detaļai. Papildus tam bija jāizgatavo un instrumentu kastē jāiemontē atvilktne nelielu instrumentu vai priekšmetu glabāšanai. Atvilktnes stūru savienojumus drīkstēja izgatavot tikai ar rokas instrumentiem, kas nav mehanizēti.
Fotogrāfijas no konkursa norises apskatāmas VIAA Flickr kontā šeit:
Valsts izglītības attīstības aģentūra klātienes pusfinālus organizē “zaļajā režīmā”, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības noteikumus un piesardzības pasākumus.
Pusfinālu norisi finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
