Pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas sākās balsu skaitīšana. Balsošanā piedalījās 17 277, sašķirojot no vēlēšanu kastēm izņemtās aploksnes, par derīgām atzīta 17261 aploksne, savukārt no aploksnēm izņemtās zīmes par derīgām atzītas 17102.
Ogres novada vēlēšanu komisijas informē, ka. sašķirojot derīgās vēlēšanu zīmes par kandidātu sarakstiem un tās saskaitot, iegūts šāds rezultāts:
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 636 balsis jeb 3,68%;
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 711 jeb 4,12%;
Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS 1 016 balsis jeb 5,88%;
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Latvijas Zaļā partija 8 450 balsis jeb 48,94%;
"Kustība "Par!"" 1 143 balsis jeb 6,62%;
Jaunā konservatīvā partija 654 balsis jeb 3,79%;
"Latvijas Krievu savienība" 64 balsis jeb 0,37%;
Politiskā partija "KPV LV" 232 balsis jeb 1,34%;
"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA 1 019 balsis jeb 5,90%;
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" 1 553 balsis jeb 8,99%;
Jaunā VIENOTĪBA 1 607 balsis jeb 9,31%;
Jaunā Saskaņa 17 balsis jeb 0,10%.
Pēc provizoriskiem balsu skaitīšanas rezultātiem, jaunveidojamā Ogres novada pašvaldības domes sastāvā būs deputāti no tiem kandidātu sarakstiem, kuri pārvarējuši 5 procentu barjeru, un tie ir:
Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS – 2 deputāti;
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK","“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA", Latvijas Zaļā partija – 13 deputāti;
"Kustība"“Par!"" – 2 deputāti;
"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA – 2 deputāti;
Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" – 2 deputāti;
Jaunā VIENOTĪBA – 2 deputāti.