Lai atklāšanas dienu padarītu košāku, apmeklētājus gaida dažādas izklaides un konkursi ar vērtīgām balvām. Paši mazākie pasākuma apmeklētāji varēs apgleznot sejas un vērot burvju mākslinieka uzstāšanos. Aktīvākie varēs piedalīties dažādās veiklības un atjautības spēlēs, kā arī aizraujošā orientēšanās spēlē, kuras noslēgumā norisināsies dāvanu karšu izloze.'
Visi sanākušie varēs vērot produktu demonstrācijas, uzklausīt speciālistu padomus un saņemt konsultācijas par mājokļa labiekārtošanu, kā arī izmantot lieliskus atklāšanas dienas piedāvājumus.
Organizatori aicina nākt kopā ar ģimeni, draugiem un kaimiņiem, lai svinētu svētkus kopā!