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Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 15:51

Zināms, kad Ogrē durvis vaļā vērs veikals “K Senukai” – paredzēta grandioza atklāšanas programma

OgreNet
Zināms, kad Ogrē durvis vaļā vērs veikals “K Senukai” – paredzēta grandioza atklāšanas programma
Publicitātes foto
Piektdiena, 5. jūnijs, 2026 15:51

Zināms, kad Ogrē durvis vaļā vērs veikals “K Senukai” – paredzēta grandioza atklāšanas programma

OgreNet

Jau pēc nedēļas, tas ir, piektdien, 12. jūnijā, plkst. 10.00 Ogrē, Druvas ielā 5, durvis vaļā vērs veikals “K Senukai”. Par godu šim notikumam ir sarūpēta svētku programma gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem.

Lai atklāšanas dienu padarītu košāku, apmeklētājus gaida dažādas izklaides un konkursi ar vērtīgām balvām. Paši mazākie pasākuma apmeklētāji varēs apgleznot sejas un vērot burvju mākslinieka uzstāšanos.  Aktīvākie  varēs piedalīties dažādās veiklības un atjautības spēlēs, kā arī aizraujošā orientēšanās spēlē, kuras noslēgumā norisināsies dāvanu karšu izloze.'

Visi sanākušie varēs vērot produktu demonstrācijas, uzklausīt speciālistu padomus un saņemt konsultācijas par mājokļa labiekārtošanu, kā arī izmantot lieliskus atklāšanas dienas piedāvājumus.

Organizatori aicina nākt kopā ar ģimeni, draugiem un kaimiņiem, lai svinētu svētkus kopā!

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