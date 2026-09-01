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Otrdiena, 1. septembris, 2026 08:08

Zinību dienā Ogrē dunēs pērkons

LETA/OgreNet
Zinību dienā Ogrē dunēs pērkons
Foto: pexels.com
Otrdiena, 1. septembris, 2026 08:08

Zinību dienā Ogrē dunēs pērkons

LETA/OgreNet

Zinību dienā Ogrē gaiss iesils līdz +20 grādiem. Dienas laikā saule mīsies ar mākoņiem. Pusdienslaikā gaidāmi nokrišņi un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidaustrumu vējš ar ātrumu līdz 2m/s, brāzmās līdz 6/s, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Otrdien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas, brīdina sinoptiķi.

Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām - galvenokārt Dienvidkurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā, nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu applūšanu.

Dažviet negaiss var atnest arī krusu, vietām gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas. Caurmērā vējš būs lēns un mainīga virziena.

Saulainos brīžos gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.

Rīgā augstākā varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā iespējams brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra aptuveni +20 grādi.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1009-1011 hektopaskāli jūras līmenī.

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