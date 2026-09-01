Zinību dienā Ogrē dunēs pērkons

Otrdien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas, brīdina sinoptiķi.
Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām - galvenokārt Dienvidkurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā, nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu applūšanu.
Dažviet negaiss var atnest arī krusu, vietām gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas. Caurmērā vējš būs lēns un mainīga virziena.
Saulainos brīžos gaiss iesils līdz +18..+23 grādiem.
Rīgā augstākā varbūtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns vējš, negaisa laikā iespējams brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra aptuveni +20 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1009-1011 hektopaskāli jūras līmenī.