Otrdiena, 31. augusts, 2021 16:08

Zinību diena Ogres novadā

Zinību diena šogad ir īpaša ar to, ka mēs visi varam tikties klātienē un svinēt atkalsatikšanās svētkus savās izglītības iestādēs. Lai arī ir bijis sarežģīts laiks, prieks redzēt, ka izglītības iestāžu darbinieki ir enerģijas un pozitīvisma pilni uzsākt jauno mācību gadu. Bērni un jaunieši ir zinātkāres pilni, vecāki ir saglabājuši mieru un spējuši pielāgoties mainīgajām situācijām.

Jaunajā Ogres novadā ir 45 izglītības iestādes: 13 pirmsskolas; 18 vispārējās pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības iestādes; 8 profesionālās ievirzes izglītības iestādes; 5 privātās un viena profesionālās izglītības iestāde. Šajā mācību gadā pirmsskolas apmeklēs apmēram 3327 bērnu, savukārt pamatskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācīsies ap 6749 skolēnu.

Ogres novada Izglītības pārvalde Zinību dienā sveic ikvienu izglītojamo, īpaši gaidīti ir 757 Ogres novada skolu 1. klašu skolēni. Īpašu sveicienu Ogres novada pirmklasniekiem Zinību dienā būs sagādājis Fazer Latvija.

Katrs izglītojamais mācīsies konkrētā izglītības iestādē un informāciju par Zinību dienas norisi var iegūt, sazinoties ar savu izglītības iestādi.

Izturību, neatlaidību un zinātkāri jaunajā mācību gadā!

