Jaunajā Ogres novadā ir 45 izglītības iestādes: 13 pirmsskolas; 18 vispārējās pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības iestādes; 8 profesionālās ievirzes izglītības iestādes; 5 privātās un viena profesionālās izglītības iestāde. Šajā mācību gadā pirmsskolas apmeklēs apmēram 3327 bērnu, savukārt pamatskolās un vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācīsies ap 6749 skolēnu.
Ogres novada Izglītības pārvalde Zinību dienā sveic ikvienu izglītojamo, īpaši gaidīti ir 757 Ogres novada skolu 1. klašu skolēni. Īpašu sveicienu Ogres novada pirmklasniekiem Zinību dienā būs sagādājis Fazer Latvija.
Katrs izglītojamais mācīsies konkrētā izglītības iestādē un informāciju par Zinību dienas norisi var iegūt, sazinoties ar savu izglītības iestādi.
Izturību, neatlaidību un zinātkāri jaunajā mācību gadā!