26. augusta rītā Ogres novada pašvaldībā viesojās pārstāvji no zviedru uzņēmuma “Kilenkrysset AB”, kas tuvākajā laikā uzsāks paneļu ražošanas rūpnīcas būvniecību Ogres novada Ikšķiles teritorijā.

Uzņēmuma pārstāvji tikās ar Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu, lai pārrunātu uzņēmuma stratēģiju un attīstības plānus gan Ogres novadā, gan Latvijā kopumā. Kā pastāstīja uzņēmuma īpašnieks Jans Pērsons, jaunajā ražotnē tiks izgatavoti paneļi daudzdzīvokļu māju celtniecībai, kas galvenokārt tiks eksportēti uz Zviedriju, taču uzņēmums ir ieinteresēts arī dažādu projektu realizēšanai tepat Latvijā.

Tikšanās laikā J. Pērsons atzinīgi novērtēja sadarbību ar Ogres novada pašvaldību, uzsverot jūtamu pašvaldības ieinteresētību uzņēmumam svarīgu jautājumu risināšanā. Viņš bijis patīkami pārsteigts par Ogres novada būvvaldes darbu – praktiski divu nedēļu laikā saskaņots būvprojekts un saņemta būvatļauja darbu uzsākšanai.Uzņēmējs pozitīvi vērtē nesen ieviesto administratīvi teritoriālo reformu –tās rezultātā ir jūtams pastiprināts Ogres novada pašvaldības atbalsts un interese palīdzēt.

G. Sīviņš ir gandarīts, ka ražošanas nozare Ogres novadā turpina attīstīties, nodrošinot arvien jaunas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. “Uzņēmums bija vērsies pašvaldībā, meklējot atbilstošu vietu rūpnīcas būvniecībai, mēs kopīgi apskatījām vairākas teritorijas, līdz par piemērotāko tika atzīta vieta pretī Elkšņiem, Ikšķiles teritorijā. Katrs ražotājs un katra jauna darba vieta ir liela vērtība mūsu novadā. Šis uzņēmums ir vēl viens nopietns investors mūsu novadā, un mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.”

