Arī mūsdienās netrūkst cilvēku, kuri paļaujas uz senču gudrību. Ogres novadā Tīnūžu pagastā sastapta vecmāmiņa skaidro: “Kad es 100. dienā iesēju zirņus, tikpat kā neviena tārpa pākstīs nav. Tā ir pārbaudīta metode." Tas attiecas gan uz pelēkajiem, gan cukurzirņiem. Tā ir pārliecība, kas nostiprināta praksē desmitiem gadu garumā. Pat aukstums vai sniegs neesot šķērslis, jo “Zirņi ir ļoti izturīgi pret salu – ne aukstums, ne sniegs tos neattur.”
Ko saka tautas ticējums un zemnieki?
Sens latviešu ticējums apstiprina - “Zirņi jāsēj gada 100. dienā, tad tie nebūs tārpaini.” Šī doma balstās uz vienkāršu loģiku – jo agrāk zirņi tiek iesēti, jo agrāk tie zied un nogatavojas, tādējādi izvairoties no kaitēkļiem, piemēram, zirņu tinēja.
Zemnieku saimniecība “Zutiņi” savā mājaslapā skaidro, ka šim ticējumam ir arī zinātnisks pamats. Zirņi parasti nogatavojas 60–90 dienu laikā, un agrīna sēja nozīmē agrāku ziedēšanu – laikā, kad kaitēkļi vēl nav aktīvi. Tomēr viņi uzsver:
- svarīga ir augsnes temperatūra (vismaz ~5°C)
- būtisks ir arī mitruma līmenis
- Latvijā apstākļi dažādos reģionos būtiski atšķiras
“Nevērtējot ar prātu, bet tikai ar emocijām šo tradīciju, ļaudis bieži iedzīvojas neražā – zirņi sapūst vagās.”
Attēls: OgreNet
Citi faktori labai ražai
Ne visi speciālisti uzskata, ka konkrēta diena ir izšķiroša. Daļa norāda, ka daudz svarīgāk ir:
- vai zeme ir pietiekami iesilusi
- vai nav pārmērīgs mitrums
- vai izvēlēta piemērota šķirne
Savukārt, ja zirņos regulāri iedzīvojas kāpuri, ir arī alternatīvi risinājumi – piemēram, ziedēšanas laikā izmantot trihogrammas jeb spožlapsenītes.
Ko darīt šodien, kamēr vēl dienas gaisma ļauj darboties ārā? Praktiski ieteikumi -
Dārzkopības portāls “Dārza ABC” iesaka 10. aprīlī:
PĀRBAUDI KRĀJUMUS: Vai Tev ir pietiekami daudz zirņu sēklu? Atceries – zirņi jāsēj dāsni!
IZVĒLIES ŠĶIRNES: Vai tie būs saldie cukurzirņi uzkodām vai lielie pelēkie zirņi svētku galdam?
SAGATAVO AUGSNI: Zirņiem patīk irdena zeme. Ja dārzs jau atlaidies, vari sākt plānot dobes vietu. Un - uz priekšu! Lai izdodas laba raža!
Attēls: OgreNet