Ziņu portālā YourTango apkopoti 11 ieradumi, kas visbiežāk viņiem raksturīgi.
1. Viņi ir nakts putni
Cilvēki, kurus citi uzskata par ģēnijiem, labprātāk domā un strādā vēlu vakarā vai naktī. Kādā pētījumā, kas tika veikts Londonā, tika atklāts, ka "vakara cilvēkiem" biežāk ir augstāki rezultāti kognitīvajos testos. Nakts klusums stimulē radošumu un ļauj smadzenēm darboties bez traucējumiem.
2. Viņu darba vietā valda nekārtība
Nekārtība nenozīmē haosu. Tieši otrādi – tā palīdz smadzenēm meklēt jaunas asociācijas. Kad vide ir nedaudz nekārtīga, smadzenes nejūt spiedienu ievērot robežas – tas stimulē oriģinālu ideju rašanos.
3. Viņi runā paši ar sevi
Runāšana ar sevi nav dīvainības pazīme, bet gan intelektuāla stratēģija. Iekšējais dialogs palīdz sakārtot domas, analizēt situācijas un koncentrēties.
4. Viņi pirms atbildes ilgi klusē
Pauze starp jautājumu un atbildi nav apjukums. Ģēniji domā ātri, taču atbild piesardzīgi, rūpīgi izvēloties vārdus.
5. Viņiem neinteresē tukšas sarunas
Tukšas, bezmērķīgas sarunas nav viņu lauciņš. Viņi meklē dziļas, saturīgas diskusijas, kas stimulē domāšanu. Virspusējas tēmas viņus emocionāli izsmeļ.
6. Viņi bieži izskatās kā sapņotāji
Laikā, kad viņi “lido mākoņos”, ģēnija smadzenes aktīvi ģenerē idejas. Šie sapņainie brīži nav bēgšana no realitātes, bet veids, kā vienlaikus apstrādāt idejas un domas.
7. Viņi apšauba visu
Ģeniāli cilvēki reti kad pieņem lietas tāpat vien. Viņu ziņkāre liek uzdot pat vienkāršākos jautājumus, lai labāk izprastu pasauli.
8. Viņi ir aizmāršīgi
Paradoksāli, bet aizmāršība var liecināt par inteliģenci. Ģēnija smadzenes filtrē mazsvarīgu informāciju, saglabājot tikai būtisko – lai saglabātu efektivitāti.
9. Viņiem patīk vientulība
Laiks vienatnē ir viņu degviela. Vientulība ļauj atjaunoties pēc sociālās mijiedarbības un iedziļināties pārdomās vai radošā darbībā.
10. Viņi apgūst neparastas prasmes
Cilvēki ar augstu intelektu aizraujas ar mācīšanos. Viņus interesē apgūt to, ko citi uzskata par dīvainu vai nevajadzīgu – tieši tāpēc viņi bieži kļūst par inovatoriem.
11. Viņi pārāk daudz domā
Tieksme pārlieku analizēt ir gan svētība, gan lāsts. Ģēniji redz situācijas no dažādiem skatpunktiem, taču domu pārbagātība dažkārt apgrūtina lēmumu pieņemšanu.
Lai gan ne visi šie ieradumi raksturīgi katram gudram cilvēkam, tie parāda, kā netradicionāla domāšana veido netradicionālu uzvedību. Dažkārt tieši dīvainības ir ģenialitātes pazīme.