Zemākā gaisa temperatūra naktī bija -31,7 grādi Staļģenē, kur atrodas novērojumu stacija "Jelgava". Iepriekšējais lielākais sals, kas Latvijas teritorijā reģistrēts 2. februārī, bija -30,8 grādi 2012. gadā Zosēnos.
Jāņem vērā, ka 2. februāra aukstuma rekordi ir "pieticīgāki" nekā citos datumos mēneša sākumā. Salīdzinājumam, 1. februāra rekords Latvijā ir -41,1 grāds, savukārt 8. februāra un visa gada rekords ir -43,2 grādi; abi reģistrēti Daugavpilī 1956. gadā.
Vietējais temperatūras rekords pirmdien labots ne tikai Jelgavas, bet arī Bauskas, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Liepājas, Mērsraga, Pāvilostas, Rucavas, Saldus, Skrīveru un Stendes novērojumu stacijā.
Tie ir pirmie pārspētie temperatūras rekordi Latvijā šajā gadā, kā arī pirmie aukstuma rekordi kopš pērnā gada augusta.
Astoņos rītā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no -8,4 grādiem Daugavgrīvā un -10 grādiem Kolkā līdz -27,5 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā un -29,5 grādiem Staļģenē.
Saskaņā ar "Latvijas Valsts ceļu" datiem zemākā temperatūra naktī un no rīta bija -28..-29 grādi daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā, kā arī vietām Cēsu un Jēkabpils pusē.
Valsts austrumos rīts caurmērā ir siltāks nekā Latvijas rietumu un centrālajā daļā, jo pūš lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš un debesis vietām kļuvušas mākoņainas. Savukārt Lietuvā sals dažviet sasniedzis 34 grādus.
Gaisa kvalitāte galvenokārt viduvēja līdz slikta. Vietām dūmaka un sarma.
Rīgā skaidras debesis, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 2-8 metri sekundē, pie jūras brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra -8 grādi Daugavgrīvā un -15 grādi pilsētas centrā. Lidostā saullēktā vēl bija bezvējš un 25 grādu sals.
Agrā rītā Rīgas lidostā ar -26 grādiem tika pārspēts 2012. gada 2. februāra rekords, kad termometra stabiņš noslīdēja līdz -23,8 grādiem. Arī Liepājas un Ventspils lidostā sals sasniedza 25 grādus.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -8,4 grādiem Kolkā līdz -17,6 grādiem Dagdā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 1. februārī bija +20 grādi Spānijā un Grieķijā, +22 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -34 grādi Lietuvā un Somijā, kā arī -39 grādi Krievijas ziemeļos.