Tādējādi 2025. gada decembris kļuva par piekto siltāko novērojumu vēsturē - kopš 1924. gada, - šo vietu dalot ar 2011. gadu.
Augstākā gaisa temperatūra bija +9,9 grādi 10. decembrī Rīgā, savukārt viszemāk - līdz -17,5 grādiem - termometra stabiņš noslīdēja Vecgada vakarā Stendē. Mēneša vidū tika pārspēti 57 siltuma rekordi.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji decembrī bija 39,4 milimetri jeb 73% no normas. Lielākais nokrišņu daudzums bija 67,3 milimetri Siguldā, savukārt vismazāk lija un sniga Jēkabpilī, kur reģistrēti 20,3 milimetri nokrišņu.
Sausuma un mitruma rādītājs pārsvarā bija normas robežās, vienīgi Jēkabpilī decembris bija ļoti sauss.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums decembrī bija 90% - no 85% Kolkā līdz 95% Alūksnē. Stiprākās vēja brāzmas - 29,1 metrs sekundē - tika novērotas 30. decembrī Ventspilī.
Saules spīdēšanas ilgums bija mazāks nekā vidēji 1991. - 2020. gadā, vienīgi reģionā ap Rietumkursas augstieni un dažviet Vidzemes rietumos saule decembrī spīdēja mazliet vairāk nekā ierasts.