Vakanču gadatirgū darba meklētāji varēs satikt dažādu nozaru darba devējus, pārrunāt ar viņiem darba nosacījumus, apstākļus un piedāvātā darba specifiku, kā arī piedalīties darba intervijās. Darba meklētājiem ar dzirdes traucējumiem pasākumā būs pieejams surdotulka pakalpojums. Lai pārrunas ar darba devējiem būtu produktīvas, iesakām darba meklētājiem, plānojot Vakanču gadatirgus apmeklējumu, savlaicīgi sagatavot CV. Ja nepieciešams atbalsts CV sagatavošanā, iespējams pieteikties NVA karjeras konsultācijai.
Vakanču gadatirgū Rīgā 57 darba devēji piedāvās darba meklētājiem vairāk nekā 1,8 tūkstošus brīvo darbavietu uzņēmumos un iestādēs, kas darbojas administratīvo pakalpojumu, aizsardzības, apstrādes rūpniecības, citu pakalpojumu, enerģētikas, finanšu un apdrošināšanas, izmitināšanas un ēdināšanas, tirdzniecības, transporta un uzglabāšanas, valsts pārvaldes, veselības un sociālās aprūpes nozarēs.
Par savu piedalīšanos pasākumā paziņojuši tādi darba devēji kā Adoro Melodija, AiTrade, Apollo Group, Augstsprieguma tīkls, Austra Pak, Baltic Restaurants Latvia, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, BWT Timber, CCC Riga Digital Services, Depo DIY, DNB Bank ASA Latvijas filiāle, Energofirma Jauda, 4finance, Food Union/ Rīgas piena kombināts, Gemoss, Grindeks, Hagberg, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Kesko Senukai Latvia, Ķekava Foods, Laimes Brīdis, Latvijas dzelzceļš, Latvijas Samariešu apvienība, Lāči, Lenoka, Lidl Latvija, LPP Latvia, Markol, Maxima Latvija, Mobix, Mogotel Hotel Group, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Rekrutēšanas un atlases centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, NordBus Management, Orkla Latvija, Pasažieru vilciens, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas autonoma, Rīgas lidosta, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas satiksme, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Sociālais dienests, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija, Rīgas ūdens, Rimi Latvija, Sanitex, Semarah Hotels Management, Skai Baltija, SOL Baltics OU Latvijas Filiāle, Stora Enso Packaging, Tenax Grupa, Transcom Worldwide Latvia, Valsts policija, Valsts sociālās aprūpes centrs Zemgale, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Viada Baltija.
Vairāki darba devēji pasākumā ne vien piedāvās darba meklētājiem aktuālās vakances un veiks pirmās darba intervijas, bet arī īpašajās prezentāciju telpās plašāk iepazīstinās interesentus ar savu darbības jomu, darba vidi, vērtībām un attīstības virzieniem.
Pirmā stāva prezentāciju telpā plkst. 11.45 sāksies Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Rekrutēšanas un atlases centra prezentācija. Plkst. 12.15 savu darbību un karjeras iespējas prezentēs Rīgas lidosta, plkst. 12.45 – Adoro Melodija, plkst. 13.15 – Baltic Restaurants Latvia, plkst. 13.45 – Pasažieru vilciens, plkst. 14.15 – Rīgas 1. slimnīca, plkst. 14.45 – Transcom Worldwide Latvia, bet plkst. 15.15 – Laimes Brīdis.
Otrā stāva prezentāciju telpā plkst. 12.00 par savu darbību un nodarbinātības iespējām informēs Rīgas satiksme, pēc tam – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (plkst. 12.30), Valsts policija (plkst. 13.00), Rimi Latvija (plkst. 13.30), Maxima Latvija (plkst. 14.00), CCC Riga Digital Services (plkst. 14.30) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (plkst. 15.00). Prezentāciju programmu plkst. 15.30 noslēgs Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija.
Vakanču gadatirgū darbosies NVA stends. NVA speciālisti konsultēs karjeras plānošanas, darba meklēšanas un darba mobilitātes jautājumos, kā arī informēs par NVA pakalpojumiem, tostarp par darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju apguves un pilnveides iespējām.